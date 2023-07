Première inscription d'un médicament biosimilaire au ranibizumab, un inhibiteur du FCEV, sur la liste des médicaments provinciale : nouvelle option plus rentable pour les patients et aide au soutien d'un système de santé durable.

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Biogen Canada Inc. est heureuse d'annoncer que le Québec est devenue la première province à rembourser PrBYOOVIZMC (ranibizumab injectable), un traitement biosimilaire inhibiteur du FCEV (facteur de croissance endothélial antivasculaire) contre certaines affections oculaires touchant la rétine.

BYOOVIZ, dont le produit de référence est PrLUCENTISMD, est le premier médicament biosimilaire offert au Canada pour le traitement des troubles vasculaires rétiniens, dont la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et l'œdème maculaire diabétique. Comme tous les produits biosimilaires, BYOOVIZ a été évalué au moyen des mêmes normes de réglementation rigoureuses que tout autre médicament biologique, et il a été déterminé par Santé Canada qu'il n'y avait pas de différences importantes sur le plan de la qualité, de l'efficacité et de l'innocuité par rapport à son médicament biologique de référence, LUCENTIS1.

Le médicament biosimilaire BYOOVIZ est maintenant remboursé au Québec pour le traitement des troubles de la vue graves Tweet this

Le remboursement au Québec fait suite à une recommandation de remboursement positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en décembre 2022 et à la fin du processus de négociation pour BYOOVIZ par l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en mai 20232,3.

« Nous sommes heureux que BYOOVIZ a été reconnu pour la valeur importante qu'un inhibiteur du FCEV supplémentaire apporte aux patients, aux médecins et au système de santé dans son ensemble », a déclaré Eric Tse, directeur général chez Biogen Canada. « Notre grande expérience en matière de traitements biologiques fait partie de notre engagement à faire progresser les soins aux patients grâce à des traitements qui améliorent leur vie. Nous sommes fiers d'offrir une option de traitement des troubles vasculaires rétiniens rentable et de grande qualité, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec les autres provinces pour offrir un meilleur accès à BYOOVIZ par les régimes publics partout au pays. »

Vous pouvez consulter les critères de remboursement de BYOOVIZ au Québec au lien suivant :

Formulaire du Régime public d'assurance médicaments du Québec

À propos de BYOOVIZ

Administré dans l'œil par injection intravitréenne, BYOOVIZ sert à traiter les dommages à la rétine (la partie sensible à la lumière du fond de l'œil) et aide à freiner la croissance et la fuite de nouveaux vaisseaux sanguins dans l'œil, des processus anormaux qui contribuent à diverses maladies de l'œil pouvant entraîner une baisse de la vision4.

BYOOVIZ a reçu une autorisation de mise en marché de Santé Canada en 2022 après avoir satisfait aux critères de qualité, d'efficacité et d'innocuité et avoir démontré une efficacité semblable et un profil d'innocuité comparable à son médicament biologique de référence5,6.

BYOOVIZ est indiqué pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD), à un œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR), à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une myopie pathologique (MP) et à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une maladie oculaire autre que la DMLA ou la MP, y compris, sans s'y limiter, stries angioïdes, rétinochoroïdopathie post-inflammatoire, choriorétinopathie séreuse centrale ou choriorétinopathie idiopathique4.

À propos de Biogen

En tant que pionnière dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. Cette société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Sir Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen possède l'un des principaux portefeuilles de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, commercialise le premier traitement approuvé contre l'amyotrophie spinale et a mis au point le premier traitement approuvé conçu pour s'attaquer à un processus pathologique déterminant de la maladie d'Alzheimer. Biogen commercialise également des produits biosimilaires et se focalise sur le développement d'un des portefeuilles les plus diversifiés du secteur des neurosciences, lequel transformera la norme de soins dans plusieurs domaines où les besoins médicaux des patients sont grands, mais non comblés.

Depuis 1998, Biogen Canada offre des médicaments et des services qui changent la vie des Canadiens atteints de troubles neurologiques et qui répondent à leurs besoins en matière de traitement. En tant qu'entreprise qui fonde sa culture sur les principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Biogen Canada est fière de s'être classée parmi les Meilleurs Lieux de TravailMC pour l'engagement communautaire et pour le mode hybride. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.biogen.ca.

Références :

Santé Canada. Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d'information. Accessible à l'adresse : Fiche-renseignements-2019-08-23.pdf (canada.ca) Institut national d'excellence en santé et en services sociaux Extrait de l'avis au ministre sur Byooviz. Accessible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/byooviz-6450.html Alliance pancanadienne pharmaceutique. Byooviz (ranibizumab) Accessible à l'adresse : https://www.pcpacanada.ca/fr/negotiation/22008 Monographie canadienne de BYOOVIZMC. Accessible à l'adresse : www.biogen.ca/products/BYOOVIZ_PM_EN Woo S.J., M. Veith, J. Hamouz et al. « Efficacy and safety of a proposed ranibizumab biosimilar product vs a reference ranibizumab product for patients with neovascular age-related macular degeneration: a randomized clinical trial. » JAMA Ophthalmol. 2021;139(1):68-76. Bressler N.M., Veith M., Hamouz J. et al. « Biosimilar SB11 versus reference ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: 1-year phase III randomised clinical trial outcomes », Br J Ophthalmol. 2021;bjophthalmol-2021-319637. Doi : 10.1136/bjophthalmol-2021-319637

LUCENTISMD est une marque déposée de Genentech Inc.

SOURCE Biogen Canada

Renseignements: Michael Oreskovich, Spécialiste, Communications, +1 416 570-4731, [email protected]