De plus, le programme de MBA de l'Antai College de la SJTU se classe au 61e rang mondial du classement des programmes de MBA à l'échelle mondiale de Quacquarelli Symonds (QS) en 2021, de sorte qu'elle devient la seule école de commerce locale en Chine continentale élue parmi les 100 meilleures pour deux années consécutives. Le programme « Commerce et gestion » de l'Université Jiao Tong de Shanghai est également la seule discipline en économie et en gestion dans la région du delta du fleuve Yangtze parmi les « disciplines de classe mondiale » selon l'initiative « Dual World-Class » du ministère de l'Éducation de la Chine pour construire des universités de calibre mondial et des disciplines de calibre mondial. Tant la discipline universitaire de niveau 1 que la maîtrise professionnelle du programme de maîtrise en administration des affaires de l'Antai de la SJTU sont cotées A+ conformément à la 4e évaluation de discipline et première évaluation du diplôme de maîtrise professionnelle par le ministère de l'Éducation de la Chine, tandis que les sciences de la gestion et de l'ingénierie du collège se classent au niveau A, faisant en sorte que la forte qualité globale du collège lui permet de se classer parmi les deux premiers au pays. La nouvelle stratégie reposant sur deux types de savoir, horizontal (universitaire) et vertical (industrie), se renforçant mutuellement et reliant la théorie à la pratique proposée par le doyen Chen Fangruo, qui est entré en fonction en 2018, vise à ouvrir une nouvelle dimension de l'apprentissage qui combine étroitement la théorie et la pratique pour les diplômés et les étudiants, ainsi qu'à s'efforcer d'assumer la responsabilité sociale de l'innovation du savoir et de la formation des talents en tant qu'école de commerce de haut niveau. Derrière les chiffres et les résultats remarquables des différents classements au pays et à l'étranger, le MBA d'Antai met en évidence la profonde culture de la qualité des projets et l'investissement continu de ressources de l'école dans les projets.