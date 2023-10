THUNDER BAY, TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, s'est jointe au personnel du Matawa Education and Care Centre pour célébrer l'ouverture officielle de son nouvel établissement.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires pour rénover et agrandir le Matawa Education and Care Centre. Le nouveau centre de 28 millions de dollars est le résultat d'initiatives dirigées par des Autochtones visant à concevoir un nouveau centre, qui offrira aux élèves un endroit sûr et stimulant pour réussir. Le nouveau centre appuiera 189 élèves du secondaire de la 9e à la 12e année, et comprendra des locaux scolaires supplémentaires, une résidence de 100 lits pour élèves et un gymnase.

En étroite collaboration avec des partenaires communautaires, l'établissement offre des services d'enseignement particuliers et veille à ce que des logements sûrs et sains soient disponibles pour les élèves autochtones qui terminent leurs études secondaires à Thunder Bay. Anciennement situé au centre-ville de Thunder Bay, Matawa a emménagé dans un établissement agrandi, ce qui lui permet d'accepter plus d'élèves et d'améliorer les résultats pour les jeunes autochtones.

Le Matawa Learning Centre a été établi en 2010, en réponse directe aux conclusions de la Seven Youth Inquest (« l'enquête sur les sept jeunes de Thunder Bay »). Il offre aux jeunes de Matawa une solution de rechange éducative qui leur permet d'être appuyés dans un environnement respectueux sur le plan de la culture, notamment en favorisant du tutorat, le bien-être mental et des mesures de soutien supplémentaires nécessaires pour combler les écarts de rendement scolaire.

Depuis 2018, SAC a investi 22,6 millions de dollars pour rénover et agrandir le Matawa Education and Care Centre afin de soutenir un nombre prévu d'inscriptions de 189 élèves. Ce nouvel établissement permettra à Matawa de mieux servir les élèves et d'améliorer les résultats pour la prochaine génération de jeunes autochtones.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire en sorte que les élèves qui quittent la maison pour poursuivre leurs études aient accès à un milieu sécuritaire et stimulant qui les aide à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté.

« Le Mattawa Education Centre offre aux élèves un environnement sécuritaire, une communauté et un apprentissage traditionnel. C'est essentiel pour aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Ce projet a été dirigé par la Matawa First Nations Management et c'est son leadership qui a rendu possible l'ouverture d'aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre parler des incroyables réussites de vos jeunes pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cette occasion mémorable continuera d'avoir des répercussions sur les jeunes, les communautés et les familles des Matawa First Nations pendant des décennies. Les élèves qui doivent quitter le soutien de leur famille et de leur communauté et leur mode de vie pour aller à l'école secondaire ont maintenant accès à un établissement sécuritaire et fiable à Thunder Bay. Grâce à un personnel dévoué au bien-être physique, culturel, mental et émotionnel des jeunes, les élèves ont maintenant un endroit où ils peuvent avoir des chances égales d'accès à l'éducation et au soutien en matière de bien-être mental. »

Sharon Nate, directrice de l'éducation

Matawa First Nations Management

Faits en bref

Le Matawa Education and Care Centre est appuyé par le Matawa First Nations Management (un conseil tribal). Il servira les élèves de neuf communautés des Premières Nations, soit Eabametoong, Marten Falls , Neskantaga, Nibinamik, les Webequie First Nations, Aroland, Long Lake no 58, Constance Lake et la Ginoogmaing First Nation.

, Neskantaga, Nibinamik, les Webequie First Nations, Aroland, no 58, et la Ginoogmaing First Nation. Depuis 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars, excluant le financement des dépenses de fonctionnement) dans l'infrastructure scolaire des Premières Nations.

s'est engagé à investir 2,35 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 (2,27 milliards de dollars, excluant le financement des dépenses de fonctionnement) dans l'infrastructure scolaire des Premières Nations. Le centre est le résultat direct des leçons tirées de la Seven Youth Inquest (en anglais seulement) sur les tragédies évitables entre 2000 et 2011. En réponse aux recommandations, cet investissement assurera la sécurité des élèves et transformera l'éducation et la santé afin de mieux répondre aux besoins holistiques des élèves des Premières Nations.

