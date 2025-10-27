LE MARRONNIER FÊTE SES 30 ANS : UNE GRANDE RÉSIDENCE HUMAINE

Résidence le Marronnier

27 oct, 2025, 07:11 ET

LAVAL, QC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - En 2025, la Résidence le Marronnier, la plus grande résidence pour aînés autonomes au Canada, célèbre 30 ans d'existence. Avec ses 1 300 appartements et 6 phases interreliées, l'endroit aurait pu devenir impersonnel. Mais c'est tout le contraire : le Marronnier demeure un milieu de vie chaleureux et familial.

Dès son ouverture en 1994, la vision était claire : offrir aux retraités une expérience de vie « comme à l'hôtel », avec des services intégrés, de vastes espaces communs et une ambiance conviviale. Aujourd'hui encore, cette approche se traduit par un quotidien rempli de « mille et un moments », grâce à des activités variées, un restaurant accueillant et des aménagements uniques comme le jardin intérieur ou le centre de divertissement avec ses six allées de quilles.

Au-delà de ses murs, le Marronnier s'est imposé comme un partenaire incontournable de Laval : création d'emplois, soutien aux organismes locaux, implication culturelle et sociale. Sa force ? Allier l'envergure d'un complexe moderne à l'échelle humaine d'une communauté.

« Après 30 ans, ce sont les liens humains qui font notre plus grande fierté », souligne les propriétaires, la famille Morzadec.

Opportunités médias

  • Entrevues avec la direction et la famille propriétaire
  • Visite guidée des installations uniques

Personne-ressource : Catherine Ladouceur, directrice des communications marketing, 514 774-9871, [email protected]

