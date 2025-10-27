LE MARRONNIER FÊTE SES 30 ANS : UNE GRANDE RÉSIDENCE HUMAINE

Dès son ouverture en 1994, la vision était claire : offrir aux retraités une expérience de vie « comme à l'hôtel », avec des services intégrés, de vastes espaces communs et une ambiance conviviale. Aujourd'hui encore, cette approche se traduit par un quotidien rempli de « mille et un moments », grâce à des activités variées, un restaurant accueillant et des aménagements uniques comme le jardin intérieur ou le centre de divertissement avec ses six allées de quilles.
Au-delà de ses murs, le Marronnier s'est imposé comme un partenaire incontournable de Laval : création d'emplois, soutien aux organismes locaux, implication culturelle et sociale. Sa force ? Allier l'envergure d'un complexe moderne à l'échelle humaine d'une communauté.
« Après 30 ans, ce sont les liens humains qui font notre plus grande fierté », souligne les propriétaires, la famille Morzadec.
