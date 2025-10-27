LE MARRONNIER FÊTE SES 30 ANS : UNE GRANDE RÉSIDENCE HUMAINE

Dès son ouverture en 1994, la vision était claire : offrir aux retraités une expérience de vie « comme à l'hôtel », avec des services intégrés, de vastes espaces communs et une ambiance conviviale. Aujourd'hui encore, cette approche se traduit par un quotidien rempli de « mille et un moments », grâce à des activités variées, un restaurant accueillant et des aménagements uniques comme le jardin intérieur ou le centre de divertissement avec ses six allées de quilles.

Au-delà de ses murs, le Marronnier s'est imposé comme un partenaire incontournable de Laval : création d'emplois, soutien aux organismes locaux, implication culturelle et sociale. Sa force ? Allier l'envergure d'un complexe moderne à l'échelle humaine d'une communauté.

« Après 30 ans, ce sont les liens humains qui font notre plus grande fierté », souligne les propriétaires, la famille Morzadec.

Opportunités médias

Entrevues avec la direction et la famille propriétaire

Visite guidée des installations uniques

SOURCE Résidence le Marronnier

Personne-ressource : Catherine Ladouceur, directrice des communications marketing, 514 774-9871, [email protected]