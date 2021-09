La fête de l'Halloween sera peut-être un peu différente en 2021. UNICEF Canada encourage toutefois les familles à revêtir leurs plus beaux costumes et à parcourir leur quartier de la façon qui leur convient, tout en se conformant aux mesures de santé publique en place.

Face à la pandémie de COVID-19 qui perdure, les enfants du monde entier ont plus que jamais besoin de notre soutien en matière de soins de santé, d'éducation, de nutrition et de vaccination. Partout au Canada, les familles peuvent aider l'UNICEF à protéger le droit d'avoir une enfance des enfants les plus vulnérables à travers le monde.

À quoi serviront les fonds recueillis?

Un don de 22 $ permet de fournir 54 sachets d'aliments thérapeutiques Plumpy'Nut à 18 enfants en situation de malnutrition.

à 18 enfants en situation de malnutrition. Un don de 62 $ permet d'aider 371 enfants à avoir accès à de l'eau potable et à du savon.

Un don de 100 $ permet de fournir à 24 enfants des sacs à dos remplis de fournitures scolaires afin de leur permettre d'avoir tout ce qu'il leur faut pour réussir à l'école.

Un don de 260 $ permet de fournir 795 vaccins essentiels à la survie à 300 enfants pour les protéger contre les maladies évitables comme la rougeole, la poliomyélite et le tétanos. L'UNICEF est le plus important acheteur de vaccins au monde.

« Chaque enfant a le droit d'avoir une enfance. Durant la pandémie de COVID-19, ce droit a été davantage bafoué pour les enfants les plus exposés à un risque de malnutrition et de maladie, a déclaré Rowena Pinto, chef des programmes à UNICEF Canada. Comme l'Halloween représente un événement annuel unique dans la vie de nombreux enfants, notre Marchethon de l'Halloween offre un moyen de célébrer cette fête en toute sécurité, en permettant aux jeunes canadiens de se sensibiliser à la réalité d'autres enfants à travers le monde et de contribuer à changer les choses. »

Pour faire un don ou pour savoir comment participer à la campagne, rendez-vous sur unicef.ca/FeteHalloween.

Les familles inscrites avant le 18 octobre recevront une trousse gratuite du Marchethon de l'Halloween par la poste, comprenant un écusson de Héros de l'Halloween personnalisé avec un code QR lié à leur page de collecte de fonds.

Téléchargez du contenu multimédia ici.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Rendez-vous sur unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

