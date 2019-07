Le marché immobilier canadien montre des signes de reprise durable avec des augmentations de prix de 1,1 % au deuxième trimestre

À l'échelle nationale, les prix des propriétés devraient connaître une hausse modeste de 0,4 % d'ici la fin de 2019 comparativement à la fin de 2018, aidée par les marchés de Montréal et Toronto .

Les prix des appartements en copropriété de Vancouver en baisse pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2014.

Les nouveaux programmes d'aide fédéraux devraient avoir des retombées minimes sur le prix des maisons.

TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage1 publiée aujourd'hui, le contexte de bas taux d'intérêt et un marché de l'emploi robuste ont atténué l'affaiblissement du marché immobilier causé par l'incertitude économique généralisée qui avait tenu les ventes sous la moyenne2des dix dernières années et entraîné des hausses très modestes des prix des maisons à l'échelle nationale.

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, qui s'appuie sur les données sur l'indice de prix des propriétés dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays, a montré que le prix d'une maison au Canada a augmenté de 1,1 % comparativement au même trimestre l'an dernier, pour atteindre 621 696 $ au deuxième trimestre de 2019. En examinant le marché par type de propriété, on constate que le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 1,0 % d'une année à l'autre pour grimper à 727 165 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied a connu une baisse de 0,4 % par rapport à la même période en 2018, pour se chiffrer à 516 048 $. Les appartements en copropriété demeurent le type de propriété connaissant la plus forte croissance à l'échelle nationale, le prix médian augmentant de 3,8 % d'une année à l'autre pour atteindre 452 451 $.

« Nous avons aujourd'hui la preuve d'une reprise viable de l'immobilier dans les plus grands marchés, et des signes de prix plancher dans d'autres régions ayant été touchées par la correction immobilière des dix-huit derniers mois, dit Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. Ne serait-ce que dans l'ouest, de nombreux acheteurs étaient restés à l'écart du marché, faisant chuter les ratios de ventes et provoquant l'affaissement des prix. Bénéficiant d'une conjoncture économique positive, plusieurs acheteurs tenaces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta refusent de laisser aller leurs biens pour moins que leur perception d'une valeur juste, ce qui a préservé longtemps la valeur existante des propriétés. »

L'économie canadienne continue de croître, bien qu'à un rythme qui n'a rien d'exceptionnel, et avec un marché immobilier au ralenti qui constitue l'acteur principal de cet affaiblissement. En contrepartie, l'investissement dans le milieu des affaires s'est accru considérablement, contribuant à soutenir une période de croissance exceptionnelle sur le marché de l'emploi, particulièrement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Les tensions commerciales continuent de peser sur la confiance des consommateurs et la santé du marché immobilier. Une récente détente dans les relations sino-américaines, et un portrait de l'emploi plus performant que prévu à la mi-année a amorti en quelque sorte le discours de récession potentielle au sud de la frontière. Bien qu'une baisse de taux par la réserve fédérale américaine demeure une possibilité, un geste similaire par la Banque du Canada est moins probable. Des taux plus bas chez nos voisins du sud et une économie américaine plus forte auraient des retombées positives sur les exportations ainsi que la confiance des consommateurs et des entreprises.

« N'interprétez pas une baisse potentielle des taux au sud de la frontière comme une baisse des taux au Canada. Bien que nos économies et politiques monétaires soient reliées entre elles, elles demeurent indépendantes », ajoute M. Soper.

Royal LePage estime que d'ici la fin de l'année, le prix des propriétés devrait observer une remontée modeste à l'échelle nationale, augmentant de 0,4 % par rapport à la fin de 2018. On s'attend à ce que les régions du Grand Toronto et du Grand Montréal continuent à stimuler les hausses des prix des résidences au pays, augmentant de 1,4 % et 4,5 % respectivement, tandis qu'on prévoit qu'Ottawa devrait dépasser la région de la ville Reine avec une croissance de 1,6 % d'ici la fin de l'année. La faiblesse du marché du Grand Vancouver devrait se poursuivre, avec un prix de l'agrégat des propriétés qui, selon les projections, devrait chuter de 5,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Les autres villes de l'ouest du pays devraient elles aussi connaître un déclin, les prix des propriétés de Calgary, Edmonton et Regina devant baisser de 3,6 %, 3 % et 4,9 % respectivement.

Les mesures améliorées d'accessibilité à la propriété annoncées lors de la présentation du budget fédéral en mars dernier ne devraient pas avoir une incidence importante sur les prix de l'immobilier. L'augmentation de la limite de retrait du régime enregistré d'épargne-retraite, qui est passée de 25 000 $ à 35 000 $, est en vigueur depuis son annonce. L'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un programme de prêt hypothécaire avec participation à la mise de fonds de 1,25 milliard de dollars sur trois ans dans le cadre duquel la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) participera jusqu'à hauteur de 5 % à l'achat d'une maison existante, devrait commencer en septembre. L'on s'attend à ce que le programme aide les jeunes Canadiens à se procurer une propriété plus près des centres urbains.

« Globalement, les nouveaux programmes gouvernementaux viendraient soutenir le marché immobilier, mais leur répercussion sur l'appréciation des prix devrait être minime, et il s'agit d'une bonne chose, explique M. Soper. À leur différence, des interventions politiques musclées peuvent causer des hausses ou des baisses artificielles sur les prix des maisons. Ce qu'elles n'altèrent pas toutefois est le besoin pour les gens de se loger, elle ne fait qu'encourager l'inflation des prix et les pénuries d'inventaire, ou encore, accentuent l'affaiblissement des marchés et la dangereuse demande refoulée. »

Une fois de plus, les hausses des prix des propriétés dans plusieurs villes de l'Ontario ont grandement influencé les résultats nationaux du deuxième trimestre de 2019, stimulées par une demande refoulée lors d'un premier trimestre plutôt lent, un solide marché de l'emploi et un flot de nouveaux résidents dans la région du Grand Toronto.

« Le marché de la région du Grand Toronto a commencé à se redresser au printemps, alors que le nombre de ventes a dépassé celui des nouvelles inscriptions, note M. Soper. À Toronto même, les prix ont surpassé l'inflation pour tous les types de propriétés, menés une fois de plus par la force du marché des appartements en copropriété. Néanmoins, les signes les plus encourageants nous viennent des banlieues, où les régions ayant été les plus affectées par la correction, comme Oshawa et Richmond Hill, ont amorcé leur remontée. »

Le prix de l'agrégat des propriétés dans la ville de Toronto a augmenté de 4,3 % d'une année à l'autre au deuxième trimestre de 2019. Le prix des maisons à deux étages et des maisons de plain-pied a connu une hausse de 2,8 % et de 2,4 % respectivement par rapport à la même période l'an dernier, tandis que le prix des appartements en copropriété a connu une hausse importante de 7,9 % d'une année à l'autre. Globalement, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Toronto s'est accru de 2,6 % pour la même période.

Le prix des maisons à Ottawa a augmenté de 6,2 % par rapport à l'année précédente, bien que l'on s'attend à ce que le marché de la région observe des gains plus modestes mais sains de 1,6 % pour l'ensemble de l'année 2019 comparativement à la fin de l'année 2018. La hausse du prix des propriétés résidentielles dans la région ontarienne du Golden Horseshoe a ralenti après avoir connu des gains rapides. Les prix de l'agrégat dans les régions de Niagara-St. Catharine et de Kitchener-Waterloo-Cambridge ont augmenté de 3,2 et de 2,5 % respectivement, tandis que les prix à Hamilton ont chuté de 0,9 % comparativement à la même période en 2018. D'autres hausses de prix dignes de mention ont eu lieu dans la province, notamment à Kingston, où le prix des propriétés a augmenté de 6,9 % comparativement au même trimestre l'an dernier. Dans l'ouest de l'Ontario, les villes de London et Windsor ont toutes deux connu certaines des hausses de prix les plus fulgurantes au pays, augmentant de 9,5 et 8,8 % respectivement par rapport à l'année précédente.

Au Québec, la région du Grand Montréal demeure l'un des marchés les plus solides au pays pour le deuxième trimestre de 2019, le prix de l'agrégat ayant augmenté de 5,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 410 828 $. Le taux d'appréciation du prix des propriétés de la région du Grand Montréal a une fois de plus surpassé celui des régions du Grand Toronto (2,6 %) et du Grand Vancouver (- 4,1 %), ainsi que la moyenne nationale (1,1 %).

« Nous avions prédit que le marché immobilier montréalais connaîtrait des hausses de prix plus modestes après la croissance robuste de l'an dernier, mais la comparaison avec le même trimestre l'année précédente nous permet de constater que la croissance sur une base trimestrielle n'affiche pas de signe de ralentissement, indique M. Soper. Cela dit, malgré la solidité du marché du Grand Montréal au cours des trois dernières années, les prix dans la région correspondent au tiers de ceux du Grand Vancouver et à la moitié de ceux de la région du Grand Toronto. Avec la croissance actuelle du prix des maisons, il prendrait 13 et 19 ans pour que Montréal rattrape Toronto et Vancouver, respectivement. »

En Colombie-Britannique, l'intervention gouvernementale continue d'exercer une pression sur le marché de l'immobilier, et ce, malgré la force des facteurs économiques fondamentaux. Les prix des propriétés de la région du Grand Vancouver ont diminué pour le deuxième trimestre consécutif sur une base comparative à l'année précédente, alors que le prix de l'agrégat a chuté de 4,1 % au second trimestre pour se fixer à 1 208 674 $. La correction, qui a commencé dans la Ville de Vancouver, s'est étendue aux régions environnantes : les prix à Burnaby, Langley et Richmond ont eux aussi connu des baisses respectives de 7,3 %, 4,4 % et 4,1 %.

« Le ralentissement qui avait tout d'abord débuté dans les zones les plus chères du lower mainland's de la Colombie-Britannique, de Vancouver et de la Rive-Nord, s'est déplacé dans les banlieues accessibles, tandis que le déclin de l'immobilier déclenché par certaines politiques publiques dure depuis bientôt trois ans, note M. Soper. Les tendances de prix des maisons sont à la remorque des variations dans les niveaux de ventes. Possédant l'une des économies les plus fortes du pays, nous nous serions attendus à ce qu'un rééquilibrage des volumes de ventes commence à l'automne, suivie d'une reprise progressive des prix. D'autres régions exurbaines comme Kelowna et Victoria semblent s'en sortir relativement bien pour le moment. »

Les ventes demeurant toujours bien en deçà de la moyenne des dix dernières années et les nouvelles inscriptions se multipliant, les propriétés situées dans certains des marchés les plus onéreux de la région, comme West Vancouver, North Vancouver et la Ville de Vancouver, ont aussi été grandement touchées, affichant des baisses de 7,6 %, 4,2 % et 4,7 % respectivement.

Avec un taux de chômage de 6,6 % au mois de juin et les insolvabilités personnelles en hausse, l'économie de l'Alberta continue de tirer de l'arrière, bien qu'une remontée du marché de l'emploi soit prévue en 2020. À Calgary, le déclin du taux d'inoccupation des édifices à bureaux pourrait constituer un signe d'amélioration économique, tandis que le surplus de bureaux vacants s'absorbe.3 Le prix de l'agrégat des propriétés à Calgary, Edmonton et Fort McMurray a chuté de 5,0 %, 0,9 % et 0,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 460 089 $, 371 106 $ et 567 312 $ respectivement. Les prix demeurent relativement stables sur une base trimestrielle et il est possible que l'approbation de l'extension du pipeline Trans Mountain donne un peu d'élan à la confiance des consommateurs.

À l'extérieur de Terre-Neuve, le Canada atlantique profite d'une hausse de l'immigration ainsi que de la relative faiblesse économique de l'Alberta. Le prix de l'agrégat d'une maison à Charlottetown a augmenté de 3 % pour se chiffrer à 295 699 $ lors du deuxième trimestre 2019. À Halifax, la demande immobilière continue d'être forte, les prix étant à la hausse pour tous les types de propriétés. Le prix de l'agrégat d'une maison y a augmenté de 3,4 % pour se chiffrer à 328 023 $. Le tableau est plutôt mixte au Nouveau-Brunswick, où les prix de l'agrégat de Fredericton et Saint John ont connu une hausse de 2,5 et 2,3 % respectivement, tandis que Moncton tirait de l'arrière avec une baisse du prix de l'agrégat des propriétés de 0,7 %.

Agrégat des régions et Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage*

Agrégat national et

métropolitain Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian

- T2 2018 Prix médian

- T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Synthèse des

marchés 720 232 $ 727 165 $ 0,2% 1,0% 517 977 $ 516 048 $ 0,0% -0,4% 436 035 $ 452 451 $ 1,0% 3,8% 614 648 $ 621 696 $ 0,3% 1,1% Région du Grand

Montréal 487 018 $ 516 820 $ 0,4% 6,1% 308 172 $ 325 730 $ 1,7% 5,7% 315 645 $ 331 721 $ 1,0% 5,1% 388 353 $ 410 828 $ 0,9% 5,8% Région du Grand

Toronto 954 367 $ 970 772 $ 1,0% 1,7% 796 745 $ 809 648 $ 0,2% 1,6% 505 949 $ 542 203 $ 2,3% 7,2% 820 660 $ 841 729 $ 1,1% 2,6% Grand Vancouver 1 560 567 $ 1 509 711 $ -1,4% -3,3% 1 424 157 $ 1 315 612 $ -1,9% -7,6% 687 302 $ 668 389 $ -1,3% -2,8% 1 260 93 $ 1 208 674 $ -1,5% -4,1%

Synthèse nationale

des prix des maisons

de Royal LePage Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T2 2018 Prix médian -

T2 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Saint-Jean de Terre-Neuve 383 257 $ 351 558 $ -1,2% -8,3% 307 814 $ 288 966 $ -0,8% -6,1%







340 623 $ 316 187 $ -1,0% -7,2% Charlottetown 307 422 $ 310 066 $ 1,9% 0,9% 240 327 $ 265 684 $ 2,7% 10,6%







287 111 $ 295 699 $ 2,0% 3,0% Halifax 333 984 $ 346 221 $ 1,8% 3,7% 264 957 $ 272 931 $ 0,3% 3,0% 340 542 $ 345 244 $ -4,7% 1,4% 317 364 $ 328 023 $ 1,0% 3,4% Fredericton 287 220 $ 290 553 $ -0,9% 1,2% 228 405 $ 236 670 $ 2,2% 3,6%







251 068 $ 257 274 $ 0,6% 2,5% Moncton 212 444 $ 196 704 $ 1,5% -7,4% 182 285 $ 198 093 $ 0,6% 8,7%







198 263 $ 196 974 $ 1,3% -0,7% Saint-Jean 222 283 $ 228 366 $ 0,1% 2,7% 200 870 $ 204 082 $ 0,7% 1,6%







211 385 $ 216 304 $ 0,4% 2,3% Gatineau 290 351 $ 304 665 $ -1,4% 4,9% 248 739 $ 255 993 $ 1,1% 2,9% 181 513 $ 175 680 $ 0,1% -3,2% 261 798 $ 271 061 $ -0,5% 3,5% Laval 432 146 $ 445 528 $ 0,2% 3,1% 316 033 $ 328 814 $ 0,9% 4,0% 246 063 $ 255 683 $ 0,8% 3,9% 357 555 $ 370 006 $ 0,5% 3,5% Montréal centre 670 525 $ 742 802 $ 1,4% 10,8% 462 139 $ 500 688 $ 3,2% 8,3% 383 294 $ 404 509 $ 1,3% 5,5% 488 843 $ 528 989 $ 1,4% 8,2% Montréal est 498 338 $ 549 942 $ 3,3% 10,4% 346 592 $ 361 098 $ -0,9% 4,2% 292 379 $ 311 201 $ 0,9% 6,4% 392 262 $ 424 984 $ 2,0% 8,3% Montréal ouest 550 823 $ 542 170 $ -2,6% -1,6% 389 773 $ 437 687 $ 5,1% 12,3% 277 068 $ 274 254 $ 0,7% -1,0% 471 072 $ 476 248 $ -0,8% 1,1% Rive-Nord de

Montréal 375 419 $ 391 873 $ -0,2% 4,4% 269 258 $ 281 350 $ 1,6% 4,5% 220 960 $ 226 329 $ -1,6% 2,4% 305 452 $ 318 403 $ 0,4% 4,2% Rive-Sud de

Montréal 435 732 $ 461 157 $ 0,0% 5,8% 304 582 $ 321 896 $ 1,6% 5,7% 235 262 $ 248 367 $ 1,7% 5,6% 353 364 $ 373 708 $ 0,7% 5,8% Québec 363 010 $ 359 816 $ -0,5% -0,9% 268 962 $ 274 991 $ 0,3% 2,2% 242 948 $ 241 828 $ 0,0% -0,5% 300 470 $ 301 233 $ -0,1% 0,3% Saguenay 234 512 $ 220 353 $ -0,6% -6,0% 201 119 $ 198 142 $ 1,2% -1,5% 178 609 $ 181 824 $ -0,2% 1,8% 212 118 $ 205 439 $ 0,5% -3,1% Sherbrooke 290 497 $ 293 325 $ 1,0% 1,0% 221 083 $ 220 388 $ 0,8% -0,3%







254 001 $ 254 977 $ 0,9% 0,4% Trois-Rivières 219 976 $ 237 054 $ 0,8% 7,8% 180 693 $ 184 092 $ -0,4% 1,9%







194 736 $ 203 042 $ 0,1% 4,3% Ajax 675 448 $ 666 300 $ -1,8% -1,4% 565 637 $ 578 840 $ 0,2% 2,3% 372 454 $ 380 482 $ -0,3% 2,2% 659 113 $ 651 880 $ -1,7% -1,1% Barrie 523 410 $ 508 953 $ -1,1% -2,8% 497 046 $ 494 018 $ -0,3% -0,6% 370 509 $ 421 907 $ 5,2% 13,9% 503 578 $ 497 685 $ -0,5% -1,2% Belleville/Trenton 279 147 $ 300 406 $ 0,5% 7,6% 307 052 $ 308 602 $ 0,2% 0,5%







289 816 $ 300 170 $ 0,3% 3,6% Brampton 713 632 $ 736 299 $ 0,1% 3,2% 629 316 $ 652 902 $ 0,9% 3,7% 367 879 $ 392 927 $ 2,6% 6,8% 689 518 $ 712 371 $ 0,2% 3,3% Burlington 809 778 $ 839 618 $ -0,3% 3,7% 754 400 $ 767 114 $ 1,6% 1,7% 405 915 $ 417 064 $ -0,7% 2,7% 767 816 $ 792 864 $ 0,0% 3,3% Guelph 567 103 $ 580 299 $ 0,2% 2,3% 491 533 $ 508 230 $ 2,2% 3,4% 330 982 $ 352 250 $ 3,7% 6,4% 529 675 $ 544 351 $ 0,8% 2,8% Hamilton 574 303 $ 561 558 $ -2,6% -2,2% 500 067 $ 511 897 $ 0,7% 2,4% 337 530 $ 369 257 $ 3,9% 9,4% 545 596 $ 540 899 $ -1,6% -0,9% Kingston 404 532 $ 416 796 $ 3,2% 3,0% 349 209 $ 382 098 $ 0,8% 9,4%







372 827 $ 398 548 $ 1,7% 6,9% Kitchener/Waterloo/

Cambridge 520 448 $ 531 978 $ -1,3% 2,2% 450 214 $ 465 498 $ 0,5% 3,4% 296 059 $ 308 818 $ -1,6% 4,3% 491 206 $ 503 605 $ -1,0% 2,5% London 405 692 $ 440 466 $ 1,3% 8,6% 326 645 $ 362 695 $ 4,2% 11,0%







370 628 $ 406 000 $ 2,1% 9,5% Markham 1 061 187 $ 1 058 173 $ -0,3% -0,3% 1 103 204 $ 977 343 $ -1,1% -11,4% 464 606 $ 462 568 $ 0,2% -0,4% 991 829 $ 983 610 $ -0,3% -0,8% Milton 741 606 $ 768 837 $ 1,1% 3,7% 754 730 $ 812 797 $ -2,0% 7,7% 430 756 $ 441 756 $ 0,4% 2,6% 723 473 $ 751 298 $ 0,9% 3,8% Mississauga 836 936 $ 841 193 $ 2,0% 0,5% 818 209 $ 848 375 $ 0,7% 3,7% 405 601 $ 430 488 $ 1,8% 6,1% 733 250 $ 744 622 $ 1,8% 1,6% Niagara/St-Catharines 425 534 $ 427 225 $ -0,1% 0,4% 383 097 $ 408 859 $ 0,0% 6,7%







405 775 $ 418 673 $ -0,1% 3,2% Oakville 1 142 101 $ 1 196 724 $ 0,2% 4,8% 968 571 $ 915 156 $ -2,5% -5,5%







1 066 759 $ 1 103 200 $ -0,2% 3,4% Oshawa 552 782 $ 543 209 $ 0,2% -1,7% 491 850 $ 510 226 $ 3,1% 3,7% 335 978 $ 376 999 $ 7,9% 12,2% 531 023 $ 530 507 $ 1,1% -0,1% Ottawa 469 321 $ 501 471 $ 0,8% 6,9% 446 823 $ 479 900 $ 3,7% 7,4% 324 410 $ 321 359 $ 1,1% -0,9% 446 202 $ 474 049 $ 1,4% 6,2% Pickering 719 922 $ 743 582 $ 1,4% 3,3% 678 530 $ 695 241 $ 0,0% 2,5% 411 687 $ 438 062 $ 1,3% 6,4% 693 084 $ 716 063 $ 1,2% 3,3% Richmond Hill 1 222 169 $ 1 190 748 $ 0,2% -2,6% 909 370 $ 908 301 $ -0,7% -0,1% 438 000 $ 455 001 $ 0,9% 3,9% 1 120 065 $ 1 096 007 $ 0,2% -2,1% Scarborough 769 662 $ 790 168 $ 1,0% 2,7% 726 946 $ 740 055 $ 0,8% 1,8% 380 489 $ 418 552 $ 2,4% 10,0% 654 824 $ 677 979 $ 1,2% 3,5% Thunder Bay 271 907 $ 276 964 $ 0,5% 1,9% 246 373 $ 237 715 $ 2,0% -3,5%







258 778 $ 256 783 $ 1,2% -0,8% Toronto 1 226 373 $ 1 260 823 $ 1,7% 2,8% 854 429 $ 875 360 $ 0,4% 2,4% 553 083 $ 596 995 $ 2,6% 7,9% 860 902 $ 898 013 $ 1,8% 4,3% Vaughan 1 074 556 $ 1 080 644 $ 2,1% 0,6% 1 178 060 $ 1 186 710 $ -3,0% 0,7% 474 898 $ 471 547 $ 0,4% -0,7% 996 495 $ 1 001 401 $ 1,6% 0,5% Whitby 675 077 $ 692 542 $ 1,6% 2,6% 635 527 $ 665 430 $ -0,7% 4,7% 420 178 $ 392 185 $ -1,0% -6,7% 662 087 $ 679 983 $ 1,2% 2,7% Windsor 241 971 $ 267 010 $ 1,9% 10,3% 248 035 $ 266 042 $ -0,3% 7,3% 198 920 $ 197 790 $ -5,7% -0,6% 240 637 $ 261 739 $ 0,8% 8,8% Winnipeg 311 819 $ 337 579 $ 3,9% 8,3% 285 486 $ 286 305 $ -0,1% 0,3% 242 590 $ 237 416 $ 1,2% -2,1% 293 756 $ 305 612 $ 2,0% 4,0% Regina 405 935 $ 388 981 $ 1,8% -4,2% 304 281 $ 293 631 $ -1,3% -3,5% 225 337 $ 227 542 $ -3,1% 1,0% 332 748 $ 321 122 $ -0,1% -3,5% Saskatoon 400 304 $ 388 470 $ -1,9% -3,0% 334 632 $ 327 325 $ 0,2% -2,2%







369 614 $ 359 895 $ -1,0% -2,6% Calgary 529 435 $ 501 623 $ -1,6% -5,3% 515 100 $ 484 274 $ 0,0% -6,0% 286 847 $ 284 316 $ 0,3% -0,9% 484 249 $ 460 089 $ -1,0% -5,0% Edmonton 427 394 $ 428 662 $ 0,8% 0,3% 373 132 $ 368 156 $ -1,3% -1,3% 229 474 $ 214 891 $ -3,9% -6,4% 374 640 $ 371 106 $ -0,4% -0,9% Fort McMurray 607 917 $ 623 560 $ 1,3% 2,6% 477 882 $ 441 593 $ -1,5% -7,6%







567 722 $ 567 312 $ 0,6% -0,1% Red Deer 368 402 $ 394 492 $ 0,6% 7,1% 322 608 $ 310 071 $ -2,3% -3,9%







334 086 $ 337 243 $ -0,8% 0,9% Abbotsford 806 832 $ 808 029 $ 0,0% 0,1% 728 214 $ 731 490 $ -0,2% 0,4% 302 752 $ 305 365 $ -1,1% 0,9% 694 465 $ 696 709 $ -0,2% 0,3% Burnaby 1 509 149 $ 1 417 174 $ -4,6% -6,1% 1 469 179 $ 1 278 157 $ -0,8% -13,0% 623 275 $ 610 829 $ -1,7% -2,0% 1 110 530 $ 1 029 020 $ -2,7% -7,3% Coquitlam 1 324 635 $ 1 285 797 $ -2,1% -2,9% 1 227 581 $ 1 170 471 $ -2,1% -4,7% 551 396 $ 527 774 $ -0,6% -4,3% 1 110 927 $ 1 072 261 $ -1,9% -3,5% Kelowna 710 900 $ 695 061 $ -1,9% -2,2% 642 224 $ 636 097 $ -0,1% -1,0% 390 897 $ 434 340 $ 1,6% 11,1% 628 557 $ 626 960 $ -0,9% -0,3% Langley 1 084 704 $ 1 047 842 $ -1,4% -3,4% 969 094 $ 887 145 $ -1,4% -8,5% 383 224 $ 402 019 $ 0,3% 4,9% 979 646 $ 936 715 $ -1,3% -4,4% Vancouver Nord 1 678 515 $ 1 663 769 $ 0,4% -0,9% 1 631 973 $ 1 504 010 $ -1,9% -7,8% 689 008 $ 640 148 $ -0,5% -7,1% 1 438 215 $ 1 378 491 $ -0,5% -4,2% Richmond 1 465 065 $ 1 410 897 $ -1,4% -3,7% 1 463 792 $ 1 327 197 $ -1,6% -9,3% 591 418 $ 580 590 $ -0,8% -1,8% 1 150 506 $ 1 103 452 $ -1,3% -4,1% Surrey 1 015 112 $ 979 779 $ -1,6% -3,5% 898 524 $ 862 592 $ -1,9% -4,0% 391 160 $ 401 693 $ -1,9% 2,7% 905 022 $ 876 505 $ -1,7% -3,2% Vancouver 2 152 308 $ 2 068 711 $ -1,8% -3,9% 1 486 192 $ 1 405 526 $ -2,1% -5,4% 812 219 $ 766 953 $ -2,1% -5,6% 1 407 639 $ 1 342 161 $ -1,9% -4,7% Victoria 850 851 $ 853 844 $ -1,5% 0,4% 759 467 $ 746 256 $ -1,9% -1,7% 449 961 $ 478 747 $ 0,9% 6,4% 747 902 $ 748 106 $ -1,4% 0,0% Vancouver Ouest 3 406 910 $ 3 381 708 $ 1,2% -0,7% 2 832 649 $ 2 526 028 $ -2,4% -10,8% 1 234 537 $ 1 075 327 $ -1,8% -12,9% 3 027 254 $ 2 797 322 $ -2,5% -7,6%

Prévisions T4 2019 de Royal LePage

Marché Province Prix de l'agrégat T4

2018 Prix de l'agrégat T4

2019 (prévision) Prévision (%) d'une

année sur l'autre (T4

2018 - T4 2019) Canada

622 771 $ 625 262 $ 0,4% Halifax NS 318 598 $ 331 342 $ 4,0% Région du Grand Montréal QC 401 494 $ 419 561 $ 4,5% Ottawa ON 470 022 $ 477 542 $ 1,6% Région du Grand Toronto ON 833 155 $ 844 819 $ 1,4% Winnipeg MB 301 063 $ 301 816 $ 0,3% Regina SK 326 114 $ 310 134 $ -4,9% Calgary AB 476 574 $ 459 417 $ -3,6% Edmonton AB 378 575 $ 367 218 $ -3,0% Grand Vancouver BC 1 259 396 $ 1 190 129 $ -5,5%



*Les données présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient différer des données précédemment fournies pour les mêmes périodes en raison de mises à jour subséquentes du marché Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes des transactions encaissées de tous les types de propriétés dans la région

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada, dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays. La valeur des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est fondée sur la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société sœur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Brookfield Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.royallepage.ca .

_________________ 1 Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes de tous les types d'habitation analysés. Les données

sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles 2 Association canadienne de l'immeuble, Les ventes résidentielles augmentent de nouveau en mai 2019, 14 juin 2019 3 Avison Young, First Quarter 2019 Office Market Report

