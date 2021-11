Snapcommerce arrive en tête de liste avec une croissance des revenus dépassant 33 000 % entre 2017 et 2020

TORONTO, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Deloitte Canada est heureux de dévoiler les lauréates de cette année des prix Technologie Fast 50, Entreprises Fast 15, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Pour la 24e année, le programme Technologie Fast 50 souligne les réalisations de classe mondiale d'entreprises canadiennes du secteur des technologies, mettant en évidence l'engagement envers l'innovation, la résilience continue en période de pandémie mondiale, le leadership solide et la croissance rapide des revenus entre 2017 et 2020. Cette année, les lauréates du palmarès Fast 50 ont atteint une croissance moyenne sur trois ans de 2 604 %, comparativement à 2 144 % en 2020.

En tête du palmarès Technologie Fast 50 de cette année se trouve l'entreprise de commerce mobile Snapcommerce, avec une croissance sur trois ans de 33 614 %. Établie à Toronto, la plateforme mondiale de commerce par messages de Snapcommerce offre aux utilisateurs une nouvelle façon de faire des achats qui utilise l'intelligence artificielle pour diriger les consommateurs vers les meilleurs prix et promotions sur leur appareil mobile.

Cette année, le programme Technologie Fast 50 présente une nouvelle catégorie, le prix Technologie propre, qui récompense les entreprises canadiennes qui innovent le plus en matière de technologie propre grâce à des processus, des biens ou des services qui réduisent leur empreinte environnementale. La majeure partie de leurs revenus doit provenir de produits ou de services ayant une incidence positive sur l'environnement dans les domaines suivants : potentiel de réduction des émissions de carbone, remise en circulation des ressources (réduction, réutilisation et recyclage), conservation et protection de l'environnement. Comme la réduction de l'empreinte carbone revêt une importance primordiale, ces entreprises remarquables façonnent le paysage commercial et technologique durable de l'avenir et ouvrent la voie à d'autres entreprises soucieuses de réduire leur empreinte environnementale.

Dans la nouvelle catégorie Technologie propre, la première place est occupée par Pela, qui affiche une croissance sur trois ans de 4 043 %. Située à Kelowna, Pela conçoit des produits qui réduisent le gaspillage et éduquent et inspirent une collectivité mondiale déterminée à avoir une influence positive sur notre planète.

« Sélectionner les lauréates du programme Fast 50 de cette année est un honneur incroyable, car toutes ces organisations agissent comme catalyseurs en stimulant la croissance des entreprises canadiennes, et jouent un rôle essentiel pour que le Canada soit un des meilleurs pays au monde où il fait bon vivre et travailler, a déclaré Anders McKenzie, associé et coleader national du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Non seulement maintiennent-elles le Canada sur la scène mondiale en matière d'innovation et de leadership, mais elles le font dans le sillage d'une pandémie mondiale, marquée par l'incertitude et l'instabilité. Alors que nous devons faire face à une nouvelle normalité en constante évolution, une telle résilience ne peut être sous-estimée. »

Le marché du travail continue de poser le plus grand défi

Le sondage annuel de Deloitte mené auprès des dirigeants des entreprises du programme Technologie Fast 50 a révélé que le marché du travail constitue le principal défi auquel sont confrontées les entreprises canadiennes en 2021 (56 %), tandis que la COVID-19 se classe au troisième rang des défis les plus urgents cette année, légèrement devancée par les progrès technologiques.

« Les données de cette année nous montrent que le marché du travail continue d'être le principal point problématique pour les entreprises canadiennes, et qu'il constitue encore une fois le plus important défi à relever, a ajouté M. McKenzie. Si nous ajoutons à cela l'incertitude permanente liée à la pandémie, nous avons une bonne idée de ce qui préoccupe le plus les chefs d'entreprise d'aujourd'hui. La bonne nouvelle est que la plupart des répondants estiment que le gouvernement a joué un rôle positif en soutenant les entreprises du secteur des technologies au Canada tout au long de la pandémie et en les aidant pendant cette période sans précédent. Ce soutien est essentiel, d'autant plus que le rôle du gouvernement reste crucial pour composer avec la prochaine normalité. »

Le travail à distance est là pour de bon

Alors que les organisations canadiennes continuent de s'adapter à la pandémie actuelle et de découvrir leur « prochaine normalité », 83 % des lauréates du programme Fast 50 de cette année prévoient que la majorité de leurs employés continueront de travailler à distance dans un avenir prévisible. De même, 33 % d'entre elles croient qu'elles réduiront leurs espaces de bureaux d'une manière ou d'une autre ou qu'elles s'en départiront complètement. En revanche, alors que seulement 11 % des répondants s'attendent à ce que la plupart ou la totalité de leurs employés retournent physiquement au bureau, 23 % prévoient augmenter leur superficie actuelle.

« Il est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitude parmi les lauréates de cette année quant au retour au bureau et, pour la plupart des entreprises qui cherchent à entrer dans la prochaine normalité, cela signifie adopter une approche plus hybride du travail, a déclaré Erica Pretorius, associée et coleader nationale du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Parmi les organisations qui s'attendent à ce que la majorité de leurs employés retournent au bureau, il est intéressant de voir un nombre non négligeable de répondants affirmer qu'ils iront plus loin et augmenteront la superficie de leurs locaux. »

Lauréates du programme Technologie Fast 50 de 2021

Les lauréates de la catégorie Technologie propre de 2021 sont Pela, mCloud Technologies, Stromcore Energy Inc., Opus One Solutions Energy Corporation, MineSense Technologies Ltd., Biktrix Enterprises Inc., Vive Crop Protection, Food Cycle Science, Eddyfi/NDT, good natured Products Inc., CoolIT Systems, FLO | AddÉnergie, Hifi, Ecopia AI et LUMINOR Environmental Inc.

Cette année, les lauréates de la catégorie Entreprises Fast 15 sont Valsoft, Vosker Technology, Jobber, Sangoma Technologies, Hopper, Doxim, Docebo, Prodigy Education, Blackline Safety Corp, Q4 Inc., Canada Drives, Visier, Farmers Edge, Behaviour Interactif et TouchBistro. Ces lauréates dominent leur secteur et joignent les rangs d'autres chefs de file mondiaux au Canada.

Les lauréates de la catégorie Sociétés prometteuses de 2021 sont Blockthrough, BluWave-ai, Canalyst, Cinchy, Clir Renewables, Coconut Software, CoPilot AI, Flashfood, Gazelle.ai Inc., Mysa Smart Thermostats, Nobul Corporation, Potloc, Skywatch, Smile CDR et Sollum Technologies. Ces sociétés remarquables sont essentielles à la réussite future du secteur des technologies.

La liste complète des lauréates des catégories Technologie Fast 50, Entreprises Fast 15, Technologie propre et Sociétés prometteuses est disponible au www.fast50.ca/ .





Rang Nom de l'entreprise Ville Province Croissance (%) 1 Snapcommerce Toronto Ont. 33 614 % 2 Maple Toronto Ont. 15 568 % 3 Mistplay Inc. Montréal Qc 13 545 % 4 AbCellera Vancouver C.-B. 6 784 % 5 Traction Guest Burnaby C.-B. 5 230 % 6 Bolt Logistics Toronto Ont. 5 159 % 7 ApplyBoard Kitchener Ont. 5 089 % 8 Dialogue Montréal Qc 4 215 % 9 Bitbuy Toronto Ont. 3 379 % 10 Flexiti Financial Toronto Ont. 3 181 % 11 Leap Tools Toronto Ont. 2 888 % 12 Klue Vancouver C.-B. 2 418 % 13 Ada Toronto Ont. 2 415 % 14 League Toronto Ont. 2 200 % 15 PartnerStack Toronto Ont. 2 075 % 16 Shakepay Montréal Qc 1 965 % 17 AlayaCare Montréal Qc 1 766 % 18 Later Vancouver C.-B. 1 164 % 19 BenchSci Toronto Ont. 1 155 % 20 VitalHub Corp. Toronto Ont. 1 103 % 21 FundThrough Toronto Ont. 1 071 % 22 Talent.com Montréal Qc 989 % 23 XpertSea Québec Qc 963 % 24 StackAdapt Toronto Ont. 918 % 25 PetalMD Québec Qc 739 % 26 EBlock Toronto Ont. 699 % 27 GeoComply Solutions Inc. Vancouver C.-B. 653 % 28 Loopio Toronto Ont. 573 % 29 jane.app North Vancouver C.-B. 557 % 30 LiveBarn Inc. Montréal Qc 548 % 31 Thinkific Vancouver C.-B. 508 % 32 Introhive Fredericton N.-B. (Atl.) 493 % 33 Poka Québec Qc 488 % 34 Lumen5 Vancouver C.-B. 486 % 35 Blackbird Interactive Inc. Vancouver C.-B. 462 % 36 Auvik Networks Inc. Waterloo Ont. 448 % 37 eSSENTIAL Accessibility Inc. Toronto Ont. 446 % 38 WellnessLiving Richmond Hill Ont. 445 % 39 Rapid Novor Inc. Kitchener Ont. 439 % 40 Field Effect Software Inc. Ottawa Ont. 438 % 41 Bonfire Kitchener Ont. 425 % 42 7shifts Saskatoon Sask. (Prairies) 341 % 43 Wavo.me Inc. Montréal Qc 337 % 44 Immersive Design Studios Inc. Montréal Qc 281 % 45 Roadmunk Kitchener Ont. 277 % 46 RIWI Corp. Toronto Ont. 264 % 47 Think On Inc. Etobicoke Ont. 258 % 48 Thoughtexchange Rossland C.-B. 257 % 49 Explorance Montréal Qc 245 % 50 Mecademic Montréal Qc 242 %

