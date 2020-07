#ACHETERLOCAL

MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de fermeture, le Marché Bonsecours se donne des airs de fête pour sa réouverture le 31 juillet! Touristes et Montréalais pourront à nouveau arpenter les galeries de cet édifice devenu symbole de Montréal et découvrir le meilleur que Montréal et le Québec puisse offrir par le biais de ses commerces et marchands.

À partir du 31 juillet et tout au long du weekend, les visiteurs pourront vivre une expérience des sens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Marché Bonsecours, notamment grâce à des chapiteaux extérieurs regorgeant de produits fins du terroir et de créations montréalaises et québécoises. Une rétrospective photo d'événements et de rassemblements publics ayant marqué le Marché Bonsecours est également en préparation.

Cette ouverture festive se fera bien sûr dans le respect des règles de distanciation et d'hygiène, afin que tous puissent se réapproprier ce lieu unique par son histoire, son architecture et ses occupants.

Les activités de réouverture débuteront le vendredi 31 juillet à midi et se poursuivront jusqu'au dimanche 2 août à 18h. L'horaire d'affaires estival du Marché Bonsecours seront les suivantes : vendredi et samedi, de midi à 19H et de midi à 18H le dimanche.

L'accès par transport en commun se fait via la station de métro Champ-de-mars. Le Marché Bonsecours est situé au 350, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal.

