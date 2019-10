Le MAPAQ rate la note de passage aux deux campus de l'ITA - La Pocatière et Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN (FNEEQ-CSN) est solidaire des revendications des professeur-es de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) - Campus de La Pocatière qui, à l'instar des étudiantes et des étudiants, demandent que les conditions d'enseignement et d'apprentissage soient à l'image des principes de santé et de sécurité et des normes environnementales qui sont enseignés en classe, comme c'est aussi le cas au campus de Saint-Hyacinthe. Les bâtiments de la ferme-école et les mesures de soutien à l'apprentissage se sont sérieusement dégradés durant les dernières années en raison d'un sous-financement chronique. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) doit assumer ses responsabilités à l'égard de l'ITA et faire en sorte que la ferme-école soit un lieu propice à l'enseignement supérieur. Il est grand temps de rectifier le tir.

« La désinvolture avec laquelle le ministère gère cet établissement d'enseignement de niveau collégial est aberrante. Si le MAPAQ pense régler la situation simplement en payant les amendes infligées, il se trompe. S'il ne souhaite pas réellement assumer la pérennité de l'établissement, qu'il passe le flambeau à son collègue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est de l'avenir de l'établissement qu'il est ici question », de préciser Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ.

L'Institut est l'un des rares établissements d'enseignement de niveau collégial qui ne relèvent pas du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pour Caroline Quesnel, ce ne devrait pas être une raison suffisante pour justifier qu'un établissement de formation des futurs spécialistes du milieu agroalimentaire québécois soit en si mauvais état que les étudiant-es et les professeur-es craignent pour la sécurité et pour le bien-être des animaux.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe actuellement quelque 35 000 membres dans 47 cégeps et centres d'études collégiales, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle a été la pionnière de la syndicalisation des chargé-es de cours et en regroupe une très large majorité. La FNEEQ-CSN est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

