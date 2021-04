MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Brivia, en partenariat avec le Groupe Tianqing Investment, est fier de dévoiler un nouveau projet immobilier situé en plein cœur du centre-ville de Montréal. Le Mansfield est stratégiquement situé au coin des rues Sainte-Catherine et Mansfield sur le site de l'emblématique Théâtre Loew's et, plus récemment, du Club Athlétique Mansfield.

Le projet Mansfield du Groupe Brivia (Groupe CNW/Groupe Brivia)

Cette nouvelle tour résidentielle de 19 étages au style néo-classique s'intégrera parfaitement au paysage urbain avoisinant, notamment en s'inspirant des trois reculs volumétriques de l'édifice Sunlife. D'importants investissements seront nécessaires pour ériger ce projet qui conjuguera histoire et modernité.

La tour abritera 248 unités résidentielles et amènera une offre résidentielle unique aux abords de la rue Sainte-Catherine et de façon parfaitement intégrée à la riche vie commerciale de l'artère principale de Montréal. Ayant une solide confiance dans le marché immobilier du centre-ville de Montréal, le Groupe Brivia en est à son sixième projet d'importance après, entre autres, le YUL, le QuinzeCent et le 1 Square Phillips.

Le projet immobilier du Groupe Brivia s'érigera sur un emplacement riche en histoire, c'est pourquoi le Groupe a travaillé en étroite collaboration avec la firme d'architectes Béïque Legault Thuot Architectes (BLTA) pour développer un projet qui s'inspirera des différentes vocations du 1228 Mansfield au cours des décennies. Ainsi, des rappels architecturaux du Théâtre Loew's, qui a grandement contribué à la scène culturelle montréalaise de 1919 à 1999, ont été inclus dans le design du projet. Plus récemment, l'endroit accueillait le Club Athlétique Mansfield.

Ce projet contribuera à la relance économique du centre-ville de Montréal en accueillant plus de 400 nouveaux résidents et en participant ainsi à la vie commerciale et aux efforts de redynamisation de la rue Sainte-Catherine et des abords du Square Dorchester. D'ailleurs, le Groupe Brivia aménagera une ruelle urbaine exceptionnelle reliant les rues Mansfield et Cathcart au Square Dorchester permettant une meilleure fluidité de la circulation piétonnière.

Les chantiers résidentiels d'importance au centre-ville de Montréal permettent d'attirer une clientèle variée. Un tel projet d'envergure viendra redéfinir et propulser tous les bénéfices de la vie en ville. Situé à quelques pas de la Place Ville Marie, du 1000 de la Gauchetière et de l'Édifice Sunlife, dans un cadre bâti exceptionnel, Le Mansfield a été pensé pour la vie active en ville. Le Groupe Brivia estime d'ailleurs qu'il s'agit d'un projet qui plaira tout particulièrement aux professionnels qui souhaitent se rapprocher de leur travail et conserver leurs activités au centre-ville, aux premiers acheteurs qui font le choix du centre-ville comme lieu de résidence, aux personnes vivant à l'extérieur de la ville qui souhaitent acquérir un pied-à-terre au centre-ville et aux nouveaux retraités qui font le choix de vendre leur maison pour retourner vivre en ville (empty nesters). La location de type Airbnb ne sera pas autorisée.

« L'immense succès remporté par les précédents projets du Groupe Brivia au centre-ville de Montréal confirme le fort intérêt des acheteurs à se réapproprier ce secteur de la Ville et à l'habiter. La demande pour des unités résidentielles au centre-ville ne s'essouffle pas. Avec ce tout nouveau projet, le Groupe Brivia offre aux acheteurs une chance unique de se retrouver au cœur de l'action et perpétue notre tradition d'excellence et de qualité », a déclaré M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia. « En plus de l'emplacement singulier, on ne peut éluder le caractère historique et patrimonial du lieu. Le 1228 Mansfield a longtemps été un lieu de rassemblement culturel important et c'est pourquoi nous en avons tenu compte dans l'élaboration du projet », a poursuivi M. Ly.

Une piscine sur Sainte-Catherine

Les résidents des 248 unités bénéficieront de nombreux services et espaces communs dont un centre d'entrainement, un lounge avec un foyer, un bar à vin, un simulateur de golf, des salons intérieurs et une magnifique piscine à débordement extérieure offrant une vue imprenable sur le Mont-Royal et le centre-ville.

Le projet inclut un spa qui sera accessible tout au long de l'année. Soucieux de répondre s'adapter aux nouveaux besoins des acheteurs, le Mansfield sera également doté de salles adaptées au télétravail et de salles de conférence. Des espaces commerciaux sont également prévus dans les étages inférieurs de l'immeuble. En plus de son architecture unique et innovante, ces commodités font du Mansfield un projet résidentiel de première classe et de renommée internationale.

« Le Mansfield est un projet des plus inspirant avec son architecture et ses détails qui reflètent la riche histoire de ce site emblématique. Son intégration dans la trame urbaine montréalaise vient enrichir et redynamiser les lieux en proposant, en autres, un aménagement d'une placette (ou pocket park) de façon à favoriser les interconnections et liens entre les différentes fonctions et les éléments contextuels. La qualité de ces matériaux et composantes permet également de créer une ambiance où se marient prestige et élégance », mentionne la firme d'architectures BLTA.

Le Groupe Brivia prévoit d'entamer les travaux dès l'été 2021. L'occupation des premières unités devrait avoir lieu en 2024. Pour obtenir plus d'informations, enregistrez-vous sur le site Web du projet au www.mansfieldcondos.com.

À propos du Groupe Brivia

Le Groupe Brivia est un promoteur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal. Fondé en 2000 et mené par la vision de son président et chef de la direction Kheng Ly, le Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme 1 Square Phillips, NEST, Stanbrooke, YUL, et QuinzeCent en répondant aux attentes de ses diverses clientèles.

À propos du Groupe Tianqing Investment

Tianqing Investment Group est la filiale canadienne de Gansu Tianqing Group Real Estate Co. Ltd, la plus importante société immobilière de la province de Gansu en Chine. Fondée en 2000, la société a maintenant des projets dans 11 villes chinoises, dont Beijing, Shanghai et Shenzhen, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. En 2013, le Groupe Tianqing a commencé son expansion stratégique à l'étranger avec des projets tels que YUL Condominiums, Stanbrooke et Quinzecent au centre-ville de Montréal.

ANNEXE

CONTEXTE

L'édifice situé au 1228 rue Mansfield, Le Mansfield promet une expérience urbaine hors du commun. À quelques pas de la rue Sainte-Catherine, l'artère commerciale la plus réputée de Montréal et des grandes places d'affaires telles que Place Ville Marie, le 1000 de la Gauchetière et l'Édifice Sunlife, Le Mansfield est également à proximité des installations culturelles et sportives de Montréal (Quartier des spectacles, Centre Bell, etc.)

FICHE TECHNIQUE

Superficie brute : 242 407 pieds carrés

Superficie brute hors-sol (sans sous-sol) : 191 101 pieds carrés

Promoteur : Groupe Brivia

Caractéristiques du projet :

1 tour de 19 étages, de 248 unités résidentielles

Types d'unités : studios, 1, 2 et 3 chambres

Piscine à débordement, spa, salle d'entraînement, lounge avec un foyer, simulateur de golf, bar à vin et salons intérieurs

Salles de télétravail et de conférence

télétravail et de conférence Espaces commerciaux

Aménagement d'une ruelle urbaine reliant les rues Mansfield et Cathcart au Square Dorchester

au Square Dorchester Stationnement sous-terrain accessible aux résidents

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Léa Sauvé-Turgeon | 514-797-0814

Liens connexes

https://briviagroup.ca/