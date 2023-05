Le Manoir Lafontaine converti en logements abordables

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Hillpark et Interloge annoncent la conclusion de la vente du Manoir Lafontaine, situé au 3485 avenue Papineau. Cet immeuble situé en face du Parc Lafontaine et construit en 1966 comprend 93 logements. Interloge acquiert l'édifice en vue d'en faire une rénovation majeure et de le convertir en logements abordables.

Le directeur général d'Interloge, M. Louis-Philippe Myre, « reconnaît la contribution positive de Hillpark et souligne la bonne collaboration entre les parties pour arriver à un résultat à la hauteur des attentes en matière de création de logements abordables ». Pour sa part, le coprésident de Hillpark, M. Jeremy Kornbluth, a déclaré : « je suis très heureux de contribuer positivement à offrir une solution bénéfique pour toute la communauté. Je salue l'expertise et l'expérience d'Interloge, manifestées tout au long des discussions, ainsi que l'entente à laquelle nous sommes arrivés ensemble. »

La vente a été officiellement conclue le 30 mai à un prix de vente de 18 810 000 $. En plus des titres de propriété, Hillpark transfère à Interloge toutes les études réalisées sur la condition du bâtiment et les besoins de rénovation.

À propos d'Interloge

Fondé en 1978, Interloge est reconnue comme entreprise d'économie sociale et organisme de bienfaisance. Sa mission consiste principalement à procurer des logements abordables aux ménages à revenus modestes et à améliorer leur qualité de vie. Son parc immobilier compte actuellement plus de 730 unités dont les loyers sont nettement inférieurs aux prix du marché. Ces logements sont loués en priorité et en grande majorité aux ménages vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt. Le groupe se préoccupe également de soutenir le développement économique et social durable des quartiers où il intervient.

À propos de Hillpark

Hillpark est une entreprise spécialisée en développement et en investissement immobilier, fondée par Brandon Shiller et Jeremy Kornbluth. L'entreprise possède un ensemble de propriétés résidentielles et commerciales dans la grande région de Montréal.

SOURCE Hillpark et Interloge

