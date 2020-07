Le Manoir Hovey nommé 2ème meilleur hôtel de villégiature au Canada & 17ème meilleur Hôtel dans le monde dans le Travel + Leisure World's Best Awards 2020

"Nous sommes ravis de faire de nouveau parti de ce classement très convoité du Travel + Leisure World's Best Awards en tant que deuxième meilleur hôtel de villégiature au Canada", a déclaré Jason Stafford, directeur général du Manoir Hovey. Cette reconnaissance de la part des lecteurs est une incroyable réussite pour toute l'équipe du Manoir Hovey, et un témoignage des expériences uniques et du service attentionné que nous nous efforçons de fournir chaque jour à nos invités".

Consultez les résultats de l'enquête sur les meilleurs hôtels de villégiature au Canada, et le Manoir Hovey classé au 2ème rang, et les résultats de l'enquête sur les 100 meilleurs hôtels du monde, et le Manoir Hovey classé au 17ème rang.

"Des centaines de milliers de votes ont été exprimés cette année pour partager les hôtels, les îles, les voyagistes préférés et plus encore. Pour célébrer, cette édition spéciale plusieurs nouvelles listes honorent les lieux et les entreprises que vous pensez être les meilleurs," a déclaré Travel + Leisure.

Pour des informations sur le Manoir Hovey ou pour réserver, visitez https://www.manoirhovey.com/fr

MANOIR HOVEY - Québec, Canada

Le domaine privé du Manoir Hovey est situé à North Hatley, l'un des plus beaux villages du Québec. Sans doute l'une des auberges les plus charmantes et les plus romantiques du Canada. Cette propriété Relais & Châteaux 5 étoiles est situé sur 30 acres de bois et de jardins anglais le long de la rive du lac Massawippi. Inspiré par l'époque, ce manoir du XIXe siècle attire les visiteurs par son charme d'antan, avec des activités de plein air toute l'année, une cuisine de renommé mondiale et un sanctuaire loin des foules et des confins de la vie urbaine.

