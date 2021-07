Le maire Luis Miranda sollicitera un autre mandat

ANJOU, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le maire d'Anjou, Luis Miranda, annonce qu'il sera candidat aux élections du 7 novembre pour le renouvellement de son mandat sous la bannière Équipe Anjou.

M. Miranda sollicitera ainsi un 7e mandat à titre de maire. Il fut d'abord élu conseiller municipal en 1989 avant d'accéder à la mairie d'Anjou en 1997. « Je suis toujours animé par la même passion de servir mes concitoyens. Dans le contexte particulier que nous vivons je crois qu'il faut maintenir une cohésion, éviter les divisions, rester proche et à l'écoute de nos citoyens et être solidaires dans nos décisions », a-t-il rappelé.

M. Miranda sera appuyé par son équipe siégeant au Conseil d'arrondissement qui est composée de Mme Andrée Hénault, conseillère de ville, M. Richard Leblanc, conseiller d'arrondissement du district Est, ainsi que Mme Kristine Marsolais, conseillère d'arrondissement du district Centre. Une nouvelle-venue portera les couleurs de la formation du maire dans le district Ouest pour le poste de conseillère d'arrondissement, il s'agit de Mme Marie-Josée Dubé. « Je suis fier de mon équipe qui allie expérience, diversité des compétences et renouveau. C'est la meilleure garantie de stabilité pour nos citoyens et pour qu'Anjou puisse faire entendre sa voix dans l'ensemble montréalais », a souligné le maire Miranda.

« Notre responsabilité comme administration municipale sera d'assurer la même qualité de services de proximité qui font la réputation d'Anjou. Il reste beaucoup à accomplir et les enjeux sont nombreux, en particulier dans le dossier du transport en commun. Mais nous avons aussi une vision et des idées claires pour continuer d'avancer et pour consolider la place d'Anjou comme une destination de choix pour y vivre, y travailler, y faire des affaires et y élever une famille. Nous proposerons un programme qui sera à la hauteur des attentes de la population angevine », a conclu M. Miranda.

