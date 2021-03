La rencontre de mardi a accordé à Local Motors l'autorisation de faire circuler son véhicule électrique autonome partagé, Olli, sur le chemin Valley Vista Road, dans le comté de Knox, à des fins d'essai. Olli devient ainsi le premier véhicule autonome à rouler sur les voies publiques du comté de Knox, ce qui permet au système autonome d'apprendre dans des environnements de circulation mixte sous la supervision d'un préposé à la sécurité certifié. S'ajoutant aux tests rigoureux en circuit fermé et utilisant la simulation, les environnements réels comme les chemins publics fournissent des données qui permettent d'améliorer la sécurité et le rendement d'Olli.

M. Jacobs a déclaré : « Local Motors est l'une des entreprises qui aident à consolider la position du comté de Knox en tant que carrefour d'innovation. Les véhicules autonomes sont l'avenir. Nous sommes enchantés que le comté de Knox soit un témoin d'avant-garde de ce type d'innovation et puisse l'aider à aller de l'avant. »

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec le maire pour faire progresser le développement et le déploiement de véhicules autonomes dans le comté de Knox. Local Motors exerce ses activités dans le comté de Knox depuis près de six ans, et nous nous réjouissons à l'idée d'accroître notre présence au fur et à mesure de notre croissance », a déclaré Vikrant Aggarwal, président de Local Motors.

En 2021, Local Motors a ajouté des fonctions à Olli 2.0 et a travaillé en étroite collaboration avec des groupes d'utilisateurs et des clients afin de générer de la valeur tant pour les passagers que pour les clients. Le kilométrage dans le comté de Knox s'ajoutera aux milliers de kilomètres qu'Olli a déjà parcourus de façon autonome.

À propos de Local Motors

Local Motors est une entreprise de mobilité terrestre qui se concentre sur le renforcement des capacités des collectivités au moyen de véhicules novateurs et pertinents à l'échelle locale. Fondée en 2007 avec la croyance en la collaboration ouverte, Local Motors a commencé la construction de petits véhicules de conception à source ouverte en utilisant plusieurs micro-usines. Depuis sa création, Local Motors a lancé pas moins de trois premières mondiales : le premier véhicule co-créé au monde, la première voiture imprimée en 3D et le premier véhicule électrique autonome co-créé, Olli. Nous croyons qu'Olli est la réponse à une solution de mobilité durable et accessible pour tous.

