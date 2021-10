Le maire de Toronto, M. John Tory, ainsi que M. Tudor Alexis, consul général de France, annoncent avec enthousiasme la prolongation de Beyond Monet : la plus grande expérience immersive au Canada

ANNONCENT LA PROLONGATION DE BEYOND MONET Tweet this

En plus de la prolongation, les visiteurs pourront maintenant réserver des billets pour des cours de yoga hebdomadaires animés par des instructeurs professionnels du Downward Dog Yoga Centre à l'intérieur des locaux immersifs magiques. Les visiteurs pourront également profiter des rafraîchissements sur place au nouveau café Collective Arts Brewery.

La Galerie du Jardin invite les visiteurs à en apprendre davantage sur l'inspiration de Monet et ses poursuites perpétuelles, avant d'être guidés vers le Prisme, un tunnel rempli de formes cristallines, une transition parfaite vers la destination finale, la salle Infinity. La salle est remplie de capsules miroitantes au sol et transporte les visiteurs d'un chef-d'œuvre à un autre, au rythme d'une partition originale. Le public se retrouve ainsi complètement enveloppé dans un monde imaginé par Claude Monet.

« Je suis ravi que grâce à Beyond Monet, Toronto accueille un des artistes les plus célèbres de la France, le pionnier de l'impressionnisme Claude Monet. L'art immersif cherche à réinventer l'avenir, la temporalité de l'espace et l'expérience perceptive pour repousser les limites entre l'art et la réalité. Ces expositions démocratisent également l'accessibilité de l'art, une préoccupation constante pour des pays comme la France et le Canada, où l'inclusion et la solidarité sont de première importance », déclare M. Tudor Alexis, consul général de France.

Rejoignez Claude Monet dans sa quête pour capturer les variations éphémères et sublimes de la lumière. Les prix des billets commencent à 39,99 $ pour les adultes et 29,99 $ pour les enfants. Pour chaque billet acheté, un dollar sera versé au programme de bourse des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), pour contribuer à mettre en valeur la vision et les voix créatives de la communauté de PANDC.

Pour acheter des billets qui laisseront vraiment une impression impérissable, visitez www.MonetToronto.com. Les heures de visite sont du dimanche au jeudi : de 10 h à 22 h, et du vendredi au samedi : de 10 h à 23 h. La visite prendra environ une heure, la dernière entrée devant se faire une heure avant la fermeture.

À propos de Paquin Entertainment Group :

Fondé en 1985, Paquin Entertainment Group est une société de divertissement diversifiée et à service complet, qui regroupe quatre divisions : Agence d'artistes et gestion, Théâtre et cinéma, Partenariats de marque et Expositions internationales. La société se concentre sur la maximisation des occasions de présenter et de distribuer les efforts créatifs de ses producteurs, créateurs et artistes à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à leur potentiel respectif.

À propos de Normal Studio

Repoussant les limites des arts de la scène, du divertissement et des installations publiques depuis 2009, Normal Studio cherche à rendre la vie aussi spectaculaire que possible. Misant sur la magie des outils multimédias et combinant les éléments physiques et technologiques pour transformer les espaces et y offrir des expériences entièrement immersives, Normal Studio raconte des histoires en utilisant de nouveaux moyens et en redéfinissant ce qui est dans le domaine du possible. Il en résulte une aventure unique qui suscite à la fois l'admiration et l'émerveillement et qui a un impact inoubliable sur le quotidien des gens.

À propos de JL Entertainment :

JLE a réalisé et dirigé des pièces de théâtre, des productions musicales, des programmes de télé et des films, des expositions d'artistes et de grands événements en Amérique du Nord au cours des 30 dernières années. Basée à Toronto, l'entreprise Jeffrey Latimer Entertainment s'occupe du développement, de la création, de la production, de la promotion, de la présentation et de la direction des meilleures œuvres des artistes, des spectacles en direct, des émissions de télé et des films.

