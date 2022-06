Le maire de la Ville de Québec reçoit la Corporation des parcs industriels et veut contribuer à la Vallée industrielle verte écoresponsable-Ville de Québec

Le maire se place en mode action pour obtenir et développer cette vallée et affirme que la Ville veut y contribuer. « Nous allons travailler ensemble. Je veux travailler avec du monde et des organismes. Ce n'est pas important de qui vient l'idée. L'important c'est de répondre à la réalité. Avec la Grande corvée des besoins des parcs industriels, nous disposons d'une masse d'informations que nous n'avons jamais eue à la Ville. Il faut la garder à jour, très proche. Il s'agit d'une mine d'informations extraordinaire qui expriment les préoccupations des entrepreneurs et des secteurs. Nous allons nous mettre à contribution », poursuit M. Marchand.

Le maire propose également d'agir en allié sur ce qu'on sait et ne sait pas, avec la Corporation. Il souhaite que tout le monde se mette rapidement en mouvement, quitte à corriger le tir si nécessaire pour qu'en 2030, la région soit encore plus forte économiquement et devienne un modèle mondial pour le génie de notre monde et pour nos enfants. « Et pourquoi pas remporte un prix, une reconnaissance mondiale en 2030 pour ce que nous aurons réalisé ? Ce n'est pas un but en soi, gagner des prix, mais il faut se dire que si on laisse nos égos de côté, rien ne peut nous arrêter et rien ne sera impossible », ajoute M. Marchand.

Malgré son horaire chargé le maire a grandement apprécié recevoir la CPI. Pour M, Marchand, il n'existe pas d'idées, de vision sans du monde pour les faire vivre. « Dans le cas de la CPI, elles sont portées par des individus, les deux Pierre, Pierre Cassivi et Pierre Dolbec, qui par leur volonté, leur dynamisme, leurs ambitions et leur travail colossal, représentent extrêmement bien les industriels. Les gouvernements n'ont jamais le temps pour le grand collectif, et c'est ce que vous faites prendre le temps pour le collectif », affirme M. Marchand, tout en ajoutant que c'est intéressant de travailler avec la CPI.

Le maire a profité des 90 minutes de cette rencontre pour soulever de nombreux autres dossiers auxquels la Ville et la CPI pourraient être partenaires pour assurer le développement économique de la Ville et de la région.

Pour sa part, M. Pierre Dolbec, président du conseil d'administration de la CPI, a souligné l'ouverture totale et immédiate du maire dès les premières rencontres. « Nous allons faire de grandes choses ensemble pour le monde industriel ».

Finalement, M. Marchand a réitéré son engagement d'effectuer une tournée des zones, espaces et parcs industriels amorcée le mois dernier avec la visite de l'entreprise SML Groupe Acier Inoxydable, située dans la zone industrielle du Carrefour du Commerce.

Le discours intégral de M. Marchand est disponible en ligne au http://www.parcsindustriels.ca/

