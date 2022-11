Le luxe d'un autre monde débarque à Toronto, à la Maison Mercedes.

Pour la période de magasinage des Fêtes, la vitrine Maison Mercedes , réunissant de grands noms de la mode canadienne et du commerce au détail ainsi que les voitures les plus attrayantes au monde, s'installe dans le quartier Mink Mile de Toronto .

La Maison Mercedes mettra en valeur les talents d'ici en matière de design grâce au partenariat continu entre Mercedes-Benz et les Canadian Arts and Fashion Awards (CAFA).

L'expérience comprend deux espaces distincts : le Haute Universe - un monde luxueux, rêveur et sensationnel inspiré de Mercedes-Maybach, et le MANUFAKTUR Marketplace - un monde hautement interactif inspiré du nouveau programme MANUFAKTUR de Mercedes-Benz, qui permet aux clients de personnaliser leur véhicule grâce à plus d'un million de combinaisons possibles d'aménagements intérieurs et extérieurs haut de gamme.

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - La Maison Mercedes, une vitrine signée Mercedes-Benz, sera ouverte du 18 novembre au 24 décembre 2022, au 100 rue Bloor Ouest, au cœur de l'emblématique quartier Mink Mile de Yorkville, à Toronto. Les amateurs de luxe et les acheteurs des Fêtes sont invités à y découvrir le monde de Mercedes-Benz et ses principales marques spécialisées : Mercedes-Maybach, la Classe G et Mercedes-AMG. Les séduisants véhicules présents seront accompagnés de boutiques de luxe proposant des cadeaux attrayants de Mercedes-Benz, mais aussi d'autres griffes uniques d'ici et du monde entier. Cette vitrine de prestige à un emplacement de choix renforcera la position de Mercedes-Benz parmi les plus grandes marques de luxe au monde.

La Maison Mercedes, une vitrine signée Mercedes-Benz, sera ouverte du 18 novembre au 24 décembre 2022, au 100 rue Bloor Ouest. Les clients pourront y acheter des vêtements d’extérieur, des bijoux, des sacs à main et des accessoires de qualité supérieure de marques canadiennes. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada) L’espace Haute Universe offrira une expérience haut de gamme inspirée de Mercedes-Maybach : un monde luxueux, rêveur et sensationnel où le minimalisme occupe une place grandiose grâce à l’utilisation de formes, de textures et de couleurs surnaturelles. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada) Le MANUFAKTUR Marketplace – un monde hautement interactif inspiré du nouveau programme MANUFAKTUR de Mercedes-Benz, qui permet aux clients de personnaliser leur véhicule grâce à plus d’un million de combinaisons possibles d’aménagements intérieurs et extérieurs haut de gamme. Le MANUFAKTUR Marketplace proposera aussi des boutiques de luxe offrant de petits articles de Mercedes-Benz et d’autres marques de mode. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada)

« Le luxe a toujours été au cœur de Mercedes-Benz. Avec la Maison Mercedes, nous invitons les acheteurs de Yorkville à vivre une exposition sensorielle du luxe et à interagir avec les voitures les plus attrayantes au monde », a déclaré Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Comme dans le défilé de mode d'une maison de design riche en traditions, la Maison Mercedes souhaite transporter ses invités dans un autre monde; dans ce cas-ci, un univers luxueux indubitablement signé Mercedes-Benz. »

La Haute Voiture Mercedes-Maybach sera la pièce maîtresse de la vitrine de la Maison Mercedes. Cette voiture-concept qui fait tourner les têtes associe l'excellence automobile à l'univers de la haute couture pour établir un nouveau sommet de luxe raffiné. Ses combinaisons saisissantes de couleurs et de matériaux s'inspirent du monde de la mode. À l'instar des collections limitées en haute couture, la Haute Voiture Mercedes-Maybach annonce une nouvelle ère d'exclusivité pour cette marque riche en traditions.

Au-delà de son adresse de choix, de sa luxueuse offre de produits et de sa voiture en vitrine inspirée de l'univers de la mode, la Maison Mercedes agira comme plateforme de mise en valeur des designers canadiens, grâce au partenariat continu entre Mercedes-Benz et les Canadian Arts and Fashion Awards (CAFA). Des créations de LECAVALIER, lauréat du prix du créateur de vêtements pour femmes de l'année des CAFA 2022, seront exposées dans les vitrines du magasin. Des marques de mode canadiennes seront aussi à l'honneur dans les boutiques de produits de luxe de la Maison Mercedes; les clients pourront y acheter des vêtements d'extérieur, des bijoux, des sacs à main et des accessoires de qualité supérieure de marques canadiennes, y compris Luxton, Sully & Son Co., Alan Anderson, Mas, Sentaler et Hestia Jewels.

« Dans le domaine de l'automobile comme dans celui de la mode, des designers visionnaires s'allient à des artisans hautement qualifiés pour créer quelque chose d'unique et de beau qui, à de rares occasions, semble même sortir tout droit d'un autre monde », a déclaré Vicky Milner, présidente des CAFA. « Nous sommes ravis que Mercedes-Benz crée un espace au sein de la Maison Mercedes afin de mettre en valeur le talent d'ici et d'attirer l'attention sur la richesse du design canadien. »

Dans un espace de 8000 pieds carrés, la Maison Mercedes proposera deux environnements interactifs inspirés par différentes interprétations du luxe.

L'espace Haute Universe offrira une expérience haut de gamme inspirée de Mercedes-Maybach : un monde luxueux, rêveur et sensationnel où le minimalisme occupe une place grandiose grâce à l'utilisation de formes, de textures et de couleurs surnaturelles. Cet espace permettra aux visiteurs de voir de près la Haute Voiture Mercedes-Maybach et de découvrir le luxe de Mercedes-Maybach en explorant une Berline S 580 de Mercedes-Maybach. L'univers de la Haute Voiture proposera aussi des boutiques de luxe avec des articles de la collection Icons of Luxury de Mercedes-Maybach et des produits de griffes canadiennes sélectionnées.

Accessible depuis l'espace Mercedes-Maybach par un fascinant tunnel immersif, éclairé à l'aide de diodes électroluminescentes, le MANUFAKTUR Marketplace propose une ambiance totalement différente pour mettre en lumière le luxe aventureux de la Classe G et les performances luxueuses de Mercedes-AMG. Mettant en vedette un VUS Mercedes-AMG G 63 et une Mercedes-AMG GT 53, tous deux dotés d'audacieuses finitions MANUFAKTUR, cette deuxième zone hautement interactive rappelle que la mode n'est pas seulement une question de design; c'est aussi une question de choix. La personnalisation et l'expression de soi sont les valeurs fondamentales de cet univers où chacun est invité à devenir sa propre icône de style. Par le biais d'une installation interactive de la Classe G utilisant la technologie de fresque lumineuse appelée projection mapping, les invités pourront personnaliser le véhicule d'exposition et la toile de fond pour créer une scène reflétant leur vision, leur style de vie et leur esthétique uniques. Le MANUFAKTUR Marketplace proposera aussi des boutiques de luxe offrant de petits articles de Mercedes-Benz et d'autres marques de mode. De plus, la marque de luxe norvégienne très convoitée Varsity Headwear fera ses débuts canadiens dans cet espace de la Maison Mercedes. À l'atelier Varsity Headwear, les invités pourront concevoir une casquette personnalisée en choisissant parmi une gamme de tissus durables de qualité supérieure, des couleurs riches et des coupes uniques. Ils pourront ajouter une dernière touche de personnalisation à la station de gravure au diamant. Le MANUFAKTUR Marketplace s'inspire du nouveau programme MANUFAKTUR de Mercedes-Benz, qui permet aux clients de personnaliser leur véhicule grâce à plus d'un million de combinaisons possibles d'aménagements intérieurs et extérieurs haut de gamme.

Pour en savoir plus sur la Maison Mercedes, ouverte du 18 novembre au 24 décembre, et sur les séduisantes voitures qui y sont présentées, les acheteurs de luxe et les passionnés d'automobile peuvent s'adresser au concierge Mercedes-Benz de la Maison Mercedes, ou visiter le www.mercedes-benz.ca/fr/maisonmercedes.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

