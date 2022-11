HOUSTON, le 4 nov. 2022 /CNW/ - PCS Software (PCS), la principale plateforme de gestion des transports tout-en-un basée sur l'IA pour les expéditeurs, les transporteurs, les courtiers et les fournisseurs de logistique de tierce partie, a annoncé que Sapphire Gas Solutions (« Sapphire ») a choisi PCW Software pour sa plateforme Shipper TMS (système de gestion des transports). Sapphire, un chef de file de l'industrie des services mobiles de GNL et de GNC aux États-Unis qui compte plus de 60 ans d'expérience dans les services et le transport de gaz naturel, utilise maintenant le système Shipper TMS de PCS pour gérer la planification, la répartition, les appels d'offres et les paiements des transporteurs pour les expéditions par l'entremise de son parc de véhicules privé et des transporteurs contractuels.

Le système Shipper TMS de PCS est une plateforme infonuagique qui automatise et optimise les processus liés aux envois de fret entrant et sortant à l'échelle de tous les modes de transport, y compris la tarification, l'acheminement, les appels d'offres, la gestion des transporteurs et la planification. Le passage à la plateforme PCS permettra à Sapphire d'automatiser les processus, de la répartition à la facturation et à la vérification du fret, en augmentant l'utilisation des chauffeurs, en réduisant les dépenses de fret et en accélérant les flux de trésorerie.

« PCS est ravi d'accueillir Sapphire Gas Solutions dans la famille PCS et de l'aider à optimiser l'itinéraire des envois, le parc de véhicules et l'utilisation des chauffeurs, a déclaré Chris Poelma, chef de la direction de PCS. Notre partenariat aidera Sapphire à réduire les coûts de fret et à offrir une plateforme technologique évolutive pour la croissance future. »

Sapphire a sélectionné le système Shipper TMS de PCS à la suite d'un processus complet d'examen du marché. « La plateforme du système Shipper TMS de PCS nous permet d'intégrer les données de nos processus manuels actuels dans un système automatisé pour accroître l'efficacité et l'intégrité des données, a déclaré Pat De Ville, vice-président directeur, Gestion de l'énergie de Sapphire. Au fur et à mesure que nous adopterons la plateforme PCS dans nos divisions de gestion de l'énergie et de services sur place, nous aurons une meilleure visibilité et une meilleure connaissance de notre fret et de notre logistique, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients. »

À propos de PCS Software

PCS Software est une plateforme de gestion des transports par intelligence artificielle, qui favorise des innovations révolutionnaires pour les expéditeurs, transporteurs et courtiers de taille moyenne à grande aux États-Unis et au Canada. Basée sur le nuage et intégrée à l'interface de protocole d'application, la plateforme de PCS Software automatise l'ensemble des opérations logistiques de transport au moyen d'une solution unique et complète. Accessible par le Web ou l'application mobile d'accompagnement, la plateforme PCS offre de puissantes fonctionnalités pour gérer l'optimisation des tarifs et des itinéraires, la sélection des modes de transport, la répartition et les appels d'offres, la gestion des transporteurs et du parc de véhicules, la sécurité et la conformité, la gestion des flottes de cargaison, les règlements et la comptabilité, et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.PCSSoft.com .

À propos de Sapphire Gas Solutions

Sapphire Gas Solutions est un fournisseur de solutions de gaz naturel clés en main. Une gamme diversifiée d'équipements mobiles de gaz naturel comprimé (GNC), de gaz naturel liquéfié (GNL) et de compression permet à Sapphire de fournir des solutions de pipeline virtuel, allant de 1 millier de pieds cubes par heure à 2 200 milliers de pieds cubes par heure pour une variété d'applications. De plus, le développement d'infrastructures de ravitaillement en GNC et les capacités de construction de systèmes de gaz général de Sapphire proposent diverses solutions pour le soutien des flottes et des infrastructures à travers les États-Unis. Sapphire fournit également des solutions de logistique, de pipeline virtuel et de compression pour les producteurs et les utilisateurs finaux de gaz naturel renouvelable (GNR). Pour tout ce qui a trait au GNC, au GNR et au GNL, l'équipe de Sapphire est déterminée à offrir qualité, sécurité et fiabilité, ce qui permet à l'entreprise de fournir l'une des gammes les plus complètes de solutions de gestion énergétique pour le gaz naturel en Amérique du Nord.

