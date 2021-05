OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport annuel 2020, qui démontre sa contribution continue à la stabilité financière pendant une année marquée par des évènements sans précédent.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous constatons qu'un chez-soi n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est aussi un refuge, un endroit où se sentir en sécurité. Tout le monde mérite d'en avoir un, a déclaré Romy Bowers, présidente et première dirigeante. Nous continuerons d'être là lorsque les Canadiens auront le plus besoin de nous. Notre aspiration est claire : d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Tout ce que nous faisons est axé sur la réalisation de cette aspiration. »

Bien que la pandémie ait entraîné une grande incertitude dans l'économie canadienne et mondiale, les résultats financiers globaux de la SCHL pour 2020 sont demeurés solides. Nos produits provenant des activités commerciales et du financement public se sont élevés à 8,0 milliards de dollars en 2020. Cela comprenait un financement public de 5,0 milliards de dollars pour les programmes de logement, principalement grâce à de nouveaux fonds pour aider à mettre en œuvre le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et le financement continu de la Stratégie nationale sur le logement. Les produits tirés de nos activités commerciales, de l'assurance prêt hypothécaire et du financement hypothécaire se sont élevés à 3,0 milliards de dollars et ont généré un résultat net de 1,7 milliard de dollars.

« Tout au long de l'année, la SCHL a continué d'offrir des programmes et des initiatives, y compris de nouvelles mesures dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, tout en soutenant la stabilité du système financier canadien en cette période difficile », a déclaré Lisa Williams, chef des finances de la SCHL.

Faits saillants du rapport annuel au 31 décembre 2020 :

La SCHL favorise la stabilité du système financier canadien en donnant accès à l'assurance prêt hypothécaire et à la titrisation. En 2020, nous avons appuyé le financement hypothécaire pour plus de 735 000 acheteurs de logements au Canada .

. Dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), nous avons engagé des fonds pour la construction de près de 25 000 logements en 2020. L'iFCLL offre des prêts assurés à faible coût pour accroître l'offre de logements locatifs.*

Nous avons continué de mettre en œuvre le Fonds national de co-investissement pour le logement. En 2020, nous avons engagé des fonds pour la construction de plus de 12 400 logements abordables ainsi que la réparation et le renouvellement de près de 66 000 logements abordables partout au pays.*

Nous avons également mis en œuvre l'Initiative pour la création rapide de logements, de 1 milliard de dollars, à compter de septembre. Nous nous sommes engagés à financer la création de plus de 3 400 logements abordables permanents partout au pays.

En 2020, nous avons adopté une position ferme sur l'équité et la lutte contre le racisme en signant l'engagement BlackNorth. Nous avons mis sur pied un groupe de travail sur l'équité et la lutte contre le racisme, puis nous avons créé le nouveau poste de chef de l'équité pour orienter l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre le racisme et de promotion de l'équité.

La réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis est également un élément essentiel de notre parcours vers un milieu de travail équitable. En 2020, nous avons nommé un Vice-président, Relations avec les Autochtones, chargé de superviser un nouveau cadre de réconciliation guidé par les peuples autochtones.

En 2020, nous avons élaboré une stratégie pour atténuer les changements climatiques et nommé notre tout premier chef du changement climatique pour orienter cet effort à l'échelle de la Société, qui envisage des changements fondamentaux à nos systèmes de logement et de financement de l'habitation.

* Nombre cumulatif d'unités depuis le lancement du programme.

Le budget de 2021 a confirmé que le gouvernement du Canada continuera de compter sur la SCHL pour soutenir les Canadiens et notre reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Lisez l'intégralité du Rapport annuel 2020. Vous pouvez également consulter les suppléments d'information sur nos activités d'aide au logement, d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire, et sur nos obligations sécurisées, afin d'obtenir plus de précisions sur chacune de ces activités.

