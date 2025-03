Le logement coopératif, pour un Québec fort

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Fédération de l'habitation coopérative du Québec se désole que le gouvernement ne saisisse pas l'opportunité d'investir davantage dans l'habitation coopérative, communautaire et sociale pour renforcer l'économie du Québec.

Faut-il le rappeler, le contexte économique actuel a un impact dévastateur sur les ménages québécois affectant le revenu résiduel de ces derniers, ainsi que leur pouvoir d'achat et leur capacité de se loger adéquatement en fonction de leur budget et la composition de leur ménage.

« L'habitation coopérative, tout comme les OBNL, sont des infrastructures stratégiques qui renforcent l'économie du Québec. En investissant dans le secteur du logement hors-marché comme les coops, on investit directement dans les gens et indirectement dans les entreprises. Parce que s'il est évident que le logement coopératif est bénéfique à ses membres-locataires, rappelons que ces derniers sont aussi des travailleurs, des consommateurs et des citoyens », soutient Patrick Préville, directeur général de la FHCQ.

Le logement coopératif est pérenne pour l'ensemble de la société.

Eu égard aux avancées concrètes que projette cette planification budgétaire du gouvernement, la FHCQ remarque que l'occasion d'investir dans le modèle d'habitation coopérative n'a pas été saisie.

Or, il s'avère pressant de multiplier les solutions à la crise du logement. Contrairement au marché privé, les habitations coopératives ne peuvent être revendues, garantissant ainsi un parc immobilier abordable et stable sur le long terme. Un choix gagnant pour les ménages, mais aussi pour l'économie.

« Le modèle coopératif, c'est du pouvoir d'achat en plus et de la pression financière en moins. En stabilisant les loyers, il libère des revenus pour la consommation locale et soutient plus globalement l'économie. Un atout majeur pour un Québec fort, alors que 81 % des entreprises considèrent que le manque de logements abordables constitue une menace ou un risque plus important pour l'économie que l'inflation. Investir dans le logement coopératif c'est investir dans l'économie du Québec », ajoute le directeur général.

Par ailleurs, la FHCQ est d'avis qu'un meilleur financement du logement hors marché freinerait l'exode vers les couronnes, allégeant trafic et pollution. Investir dans les coopératives, c'est par le fait même bâtir des villes dynamiques et durables favorisant le droit à la ville.

« Transformer l'économie québécoise. »

Face à la menace du conflit commercial avec les États-Unis, le ministre Girard mentionne : « Nous avons la responsabilité de transformer l'économie québécoise. »

Les coops, qui sont un modèle de propriété collective, demeurent une innovation pertinente et actuelle, offrant une alternative viable, inclusive et résiliente pour répondre aux défis du logement au Québec. Et plus est, elles sont un outil d'accès à la propriété à ne pas négliger.

Reconnaître l'habitation comme une priorité et considérer les infrastructures qui en découlent comme stratégiques, devrait inciter le gouvernement à les traiter comme des éléments essentiels de notre économie. Lorsque nous parlons de transformation, ceci est en un bon exemple.

Une collaboration essentielle pour bâtir l'avenir

La FHCQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement pour mettre en place des solutions pérennes face à la crise du logement et pour soutenir l'économie. L'État doit jouer un rôle actif en soutenant le modèle coopératif, qui allie stabilité, accessibilité et engagement citoyen.

La FHCQ demeure disponible pour poursuivre les discussions entourant l'habitation coopérative, afin que chaque Québécois ait accès à un logement abordable, de qualité et qui répond aux besoins de son ménage.

À propos de la FHCQ

Fondée en 1983, la Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ) est le porte-parole national du mouvement d'habitation coopérative. Plus importante fédération de son secteur au Québec, la FHCQ regroupe quelque 480 coops, soit plus de 13 500 ménages. La fédération représente, défend, et sert près de la moitié des coopératives d'habitation du Québec. Son ambition est de transformer l'habitation au Québec.

