Le logement au cœur de la prochaine campagne électorale au Québec

Des acteurs nationaux lancent le Rendez-vous électoral en habitation et invitent les partis politiques à présenter leurs engagements pour atteindre 20 % de logements à but non lucratif d'ici 2050

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Au lendemain d'un premier juillet difficile pour bien des familles québécoises, la crise du logement s'impose comme l'un des enjeux déterminants de la campagne électorale provinciale. Face à l'urgence d'agir, les principales formations politiques seront appelées à dire clairement comment elles entendent répondre à la crise de l'abordabilité et bâtir une offre durable de logements à but non lucratif.

Dans ce contexte, l'ACHAT, la CQCH, la FHCQ, le ROHQ, le RQOH et UTILE annoncent le lancement du Rendez-vous électoral en habitation, un événement public animé par la chroniqueuse politique Josée Boileau. Le 3 septembre prochain, les cinq principaux partis seront conviés à présenter leur vision, leurs engagements et les moyens qu'ils comptent mettre en œuvre pour accélérer le développement d'un parc de logements à but non lucratif à la hauteur de la crise actuelle -- et pour éviter la prochaine.

Cette première édition du Rendez-vous électoral en habitation réunit un front commun inédit. Des réseaux de coopératives, d'OBNL et d'entreprises d'économie sociale en habitation, le réseau des offices d'habitation, ainsi que diverses organisations de la société civile et du milieu socioéconomique lancent ensemble un message clair : le Québec doit changer d'échelle. Depuis plusieurs années, un consensus se dessine autour d'une cible structurante, soit porter à 20 % la part de logements à but non lucratif dans le marché locatif résidentiel d'ici 2050. Cette ambition propose une réponse durable à un modèle à bout de souffle qui touche les gens vulnérables, la population étudiante, les jeunes familles et une part grandissante de la classe moyenne.

Le Rendez-vous électoral en habitation aura lieu :

Date : 3 septembre 2026

3 septembre 2026 Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Auditorium de la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) Heure : De 14 h à 16 h

Les formations politiques, les organisations partenaires, les médias et les personnes intéressées sont invités à consulter le site habitation2026.org pour suivre l'évolution de l'événement et accéder à la billetterie en ligne.

SOURCE Alliance des corporations d’habitations abordables du territoire du Québec

Renseignements : Jérémie Bédard-Wien, Analyste stratégique, Alliance des corporations d'habitations abordables du territoire du Québec (ACHAT), [email protected]