Le livre Nous n'avons plus le loisir de pardonner aux naufrageurs de Maxime Laporte, Président du Mouvement Québec français (MQF), est maintenant en vente en librairie

Une synthèse indispensable du dossier linguistique au Québec

MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Québec français (MQF) et sa maison d'édition sont heureux d'annoncer la parution du livre Nous n'avons plus le loisir de pardonner aux naufrageurs de son Président, Maxime Laporte. L'auteur s'interroge sur le déclin accéléré du français au Québec et sur la capacité de nos dirigeants à répondre à la hauteur de l'urgence. Il nous propose le récit poignant des aventures et mésaventures de notre langue au fil du temps et ne négligeant aucun aspect. Aux lecteurs, le Président du MQF pose une question : nos dirigeants sauront-ils déjouer les funestes pronostiques auquel nous condamne la provincialisation de notre nation ?

« Se résigner au statu quo revient, littéralement, à programmer le long et pénible suicide du Québec français. Ultime alibi du fédéralisme dit nationaliste, le projet de loi no 96 du gouvernement confirme, hélas, par son insuffisance manifeste, cette inclination suicidaire », a écrit Maxime Laporte.

La profonde analyse offerte par l'auteur, appuyée par des statistiques et témoignages éloquents, permet de dresser un portrait exhaustif historique du fait français au Québec. Sans s'arrêter là, il réserve une partie importante de son ouvrage aux moyens tangibles pour rectifier la situation et assurer la pérennité du français au Québec.

Vous pouvez vous procurer le livre en librairie dès aujourd'hui.

Pour la version numérique du livre, veuillez visiter l'adresse suivante : https://www.leslibraires.ca/livres/nous-n-avons-plus-le-loisir-maxime-laporte-9782981924254.html

Diplômé en droit de l'Université de Montréal et avocat au Barreau du Québec, Maxime Laporte est, depuis 2016, le président du Mouvement Québec français (MQF). De 2014 à 2020, il fut aussi le 80e président général de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal et le plus jeune à avoir occupé ce poste dans toute l'histoire de cette institution fondée en 1834. Impliqué au sein de nombreux comités et conseils d'administration voués à l'avancement du Québec, Me Laporte est actuellement coordinateur de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI).

