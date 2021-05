Le livre blanc pour une relance verte : 15 actions réalistes et réalisables pour un Québec plus vert, plus innovant et plus résilient

MONTREAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ -

Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres, dévoile aujourd'hui son Livre blanc pour une relance verte, regroupant 15 actions réalistes et réalisables pour mettre les technologies propres au cœur de la relance verte au Québec. S'appuyant sur le consensus en faveur d'une transformation positive des sociétés au sortir de la pandémie, ces recommandations visent chaque étape critique pour l'adoption des technologies propres : le financement, la recherche et développement et la commercialisation. Elles appellent aussi à l'exemplarité de l'État québécois en matière de technologies propres et de relance verte. Ces recommandations s'adressent non seulement aux paliers gouvernementaux mais aussi à l'écosystème innovant dans son ensemble, ainsi qu'aux forces collectives impliquées dans la relance au Québec.



« La relance nous offre une opportunité historique pour construire un Québec à l'avenir plus vert, plus innovant et plus résilient. Il faut la saisir rapidement. La mise en œuvre de nos recommandations créera des emplois, améliorera la croissance et la compétitivité des entreprises d'ici et répondra aux priorités climatiques et environnementales du Québec. En quelque sorte, notre Livre blanc pour une relance verte trace la voie vers un Québec plus vert et plus prospère. » soutient Denis Leclerc, Président et chef de la direction chez Écotech Québec.

Une approche pragmatique pour une relance durable

Les 15 actions proposées par Écotech Québec ont été élaborées à la suite de consultations organisées auprès de plusieurs acteurs de l'écosystème innovant du Québec. Elles sont prêtes à être déployées rapidement en réorientant, pour la plupart, le financement déjà existant. Mécanismes de financement mixte pour mobiliser le capital privé, protection de la propriété intellectuelle, intégration de critères de performance écoresponsables dans les processus d'appels d'offres publics, création d'un secrétariat à l'économie verte : voilà quelques exemples d'actions proposées par Écotech Québec.

Les propositions inclues dans le Livre blanc pour une relance verte seront discutées à l'occasion de La Semaine de l'économie verte, qui se déroulera du 17 au 21 mai 2021. Organisé par Écotech Québec, cet événement regroupe près d'une trentaine d'activités offertes par plusieurs organisations portées par l'innovation et mobilisées pour une économie verte, durable et prospère. L'événement rassemble notamment le Sommet sur la colline, organisé depuis plusieurs années par Écotech Québec, où les participants à la Semaine de l'économie verte sont aussi invités à rencontrer des décideurs publics et politiques. Plusieurs autres interventions sont au programme, dont celle du Dr François Reeves, cardiologue d'intervention, qui fera le lien entre l'économie verte et la santé publique, lors de l'ouverture officielle de la Semaine de l'économie verte le 17 mai à 12h. Bertrand Piccard, le fondateur de la Fondation Solar Impulse, nous fera part des 1 000 solutions technologiques capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable lors d'une activité organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) le 21 mai à 12h, journée de clôture.

Pour plus de détails ou pour inscrire votre organisation à une activité, rendez-vous sur le site de la Semaine de l'économie verte.

Pour en savoir plus sur les recommandations d'Écotech Québec, veuillez consulter son Livre blanc pour une relance verte.

À propos d'Écotech Québec

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements - afin d'accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies propres. Ce secteur en pleine expansion regroupe plus de 83 000 emplois et totalise 8,6G$ en revenus et contribue à hauteur de 18,9 G$ au PIB du Québec. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire fondateur de l'Alliance CanadaCleantech, membre de l'International Cleantech Network et membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse. www.ecotechquebec.com

