424 nouvelles unités s'ajouteront à un édifice résidentiel à logements multiples offrant de nombreuses commodités

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) a annoncé qu'elle entamera la construction d'une nouvelle tour de 46 étages au sud de son complexe résidentiel Le Livmore Ville-Marie existant au centre-ville de Montréal. Le Livmore a accueilli ses premiers résidents le 1er juillet 2022 et compte environ 600 résidents répartis dans 396 unités d'habitation. La deuxième tour, qui devrait être prête vers juillet 2025, prévoit 424 unités d'habitation ainsi qu'un espace commercial au rez-de-chaussée.

Le Livmore : phase II (Groupe CNW/Conseillers immobiliers GWL)

À chaque nouveau projet d'aménagement résidentiel, CIGWL continue de relever la barre de la vie en appartement, et le Livmore ne fait pas exception. Situé en plein cœur de Montréal, à l'intersection de la rue Bleury et du boulevard René-Lévesque, l'immeuble dispose d'une magnifique piscine intérieure, d'une salle inspirée des années 1930, d'une cave à vin, d'un salon avec cheminée, d'une aire d'exercice pour chiens et d'un spa pour animaux de compagnie, ainsi que d'un centre de mise en forme. Pour les résidents occasionnellement en télétravail, l'édifice est équipé d'un espace de travail partagé comprenant des bureaux privés, des postes de travail de style banquette et des aires de collaboration en milieu ouvert offrant des sièges et de grandes tables de travail.

« La marque d'immeubles Le Livmore représente un segment important, quoique historiquement négligé, du marché de l'habitation, indique Glenn Way, président, Conseillers immobiliers GWL. L'ajout d'une autre tour de 46 étages à notre complexe Le Livmore existant concrétise notre vision pour cet actif de premier choix à Montréal et confirme notre confiance en la demande croissante pour des immeubles locatifs haut de gamme conçus spécialement pour offrir de nombreuses commodités dans des marchés urbains clés. »

Depuis 2018, CIGWL a ajouté plus de 1 500 unités résidentielles sous la bannière Livmore. En comptant les quelque 300 unités d'autres projets d'aménagement résidentiel à logements multiples en Colombie-Britannique, la compagnie a contribué à l'ajout de plus de 1 800 unités de logement de ce type dans le marché. Environ 1 100 unités sont en voie d'aménagement, dont celles faisant partie de deux nouveaux complexes Livmore.

« Compte tenu de l'intérêt remarquable suscité par la première phase de notre projet Le Livmore, nous croyons que la nouvelle tour plaira à ceux qui recherchent une solution attrayante, sans les tracas associés à la propriété d'une maison ou d'un condominium, explique Erica Penrose, vice-présidente, Gestion des immeubles résidentiels à logements multiples, Conseillers immobiliers GWL. Pour ce qui est de l'avenir, nous prévoyons que la demande pour les propriétés locatives avec commodités haut de gamme continuera de croître et nous cherchons d'autres occasions d'étendre la marque Livmore dans diverses communautés, tout en respectant notre promesse de permettre aux résidents de faire plus en vivant dans des édifices bien aménagés dans des quartiers centraux offrant de nombreuses commodités. »

À propos de la marque Livmore

Lancée en 2018, la marque Livmore a été conçue selon le principe que vivre sans prêt hypothécaire offre la flexibilité nécessaire pour vivre pleinement. Tous les édifices Livmore sont situés dans un quartier central à proximité des transports en commun, des boutiques et des restaurants et donnent accès, dans l'immeuble même, à des installations de tout premier ordre. De plus, chaque édifice Livmore est certifié LEED et est construit selon des normes technologiques, de sécurité et de durabilité élevées.

Aujourd'hui, il existe trois complexes Livmore, dont deux à Toronto et Le Livmore à Montréal. L'emménagement dans le Livmore Westboro Village à Ottawa est prévu pour l'hiver 2024 et la construction d'un cinquième projet Livmore est dans les cartons pour Mississauga.

À propos de Conseillers immobiliers GWL inc.

Conseillers immobiliers GWL inc. (CIGWL), l'une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers en Amérique du Nord, offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de gestion d'immeubles et de projets d'aménagement de même que des services immobiliers spécialisés. CIGWL gère un portefeuille diversifié composé d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d'immeubles à logements multiples de même que de nouveaux projets d'aménagement actifs. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez notre site Web : www.gwlra.com/fr.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent notamment celles sur l'achèvement d'aménagements futurs (y compris le calendrier d'achèvement et d'occupation) et la demande pour les propriétés locatives haut de gamme. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de Conseillers immobiliers GWL à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Conseillers immobiliers GWL. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces déclarations. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Conseillers immobiliers GWL n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Dahlia de Rushe, Directrice générale principale, Marketing et Communications, [email protected]