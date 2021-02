La remise du prix spécial dans le cadre des Prix JUNO sera diffusée le 16 mai à l'échelle nationale sur toutes les chaînes de la CBC.

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que le groupe The Tragically Hip, 15 fois lauréat d'un prix JUNO et intronisé au Panthéon de la musique canadienne, recevra le Prix humanitaire 2021, présenté par Music Canada à l'occasion du 50e des Prix JUNO sur les ondes de la CBC. La musique intemporelle et les activités philanthropiques du groupe The Tragically Hip ont touché des millions de vies à travers le monde et les générations. Le groupe a aidé à recueillir des millions de dollars et à en faire don à diverses causes sociales et environnementales, notamment Camp Trillium, la Société canadienne du cancer, la fondation Sunnybrook, les Jeux olympiques spéciaux et bien d'autres encore.

Le Prix humanitaire récompense des artistes ou des leaders de l'industrie canadiens exceptionnels dont les contributions humanitaires ont aidé à améliorer le tissu social, au Canada et à l'étranger. Le prix sera remis à The Tragically Hip à l'occasion de la 50e édition du Gala des Prix JUNO, le dimanche 16 mai 2021, diffusée à l'échelle nationale sur les ondes de CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One et CBC Music, et en ligne partout dans le monde sur CBCmusic.ca/junos.

Le groupe The Tragically Hip fait partie du paysage artistique national depuis plus de trois décennies. Il se distingue par le solide lien émotionnel qui lie sa musique à ses fans du monde entier, sans égal dans notre pays à ce jour. Originaire de Kingston (Ontario), le groupe jouit de l'appui d'innombrables admirateurs. Fort de plus de 10 millions d'albums vendus dans le monde entier, il n'en conserve pas moins un public fidèle partout au Canada.

Dès les débuts de sa carrière musicale, le groupe a été à l'avant-garde d'innombrables campagnes de financement et de sensibilisation sociale, organisant au fil des ans de nombreux concerts de bienfaisance pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur.

Version intégrale du communiqué de presse ici.

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Renseignements: Dillon Shaver, rock-it promotions, inc., [email protected]

Liens connexes

https://junoawards.ca/