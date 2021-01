Le nouveau nom de la société, dont le siège social est à Montréal, est issu de la fusion en 2019 de la société de recherche sous contrat Caprion Biosciences, spécialisée dans les services d'immunologie et de protéomique, et de HistoGeneX, un fournisseur de services d'histopathologie et de génomique basé à Anvers. Récemment, CellCarta a encore étendu ses capacités scientifiques et sa présence géographique grâce à l'acquisition de Clinical Logistics Inc., basée en Nouvelle-Écosse, et de Mosaic Laboratories LLC, basée en Californie. Par conséquent, CellCarta est bien placée pour répondre aux besoins mondiaux de ses clients en matière d'essais cliniques dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, grâce à ses installations de pointe aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Chine. CellCarta est soutenue par Arsenal Capital Partners.

Le nom CellCarta est inspiré de la Magna Carta, symbole de la liberté individuelle, évoque la mission de la société qui consiste à cartographier le contenu et la fonction des cellules humaines pour permettre et accélérer l'évolution de la médecine de précision personnalisée.

« Notre mission est d'être le partenaire mondial de premier choix pour les sociétés biopharmaceutiques à la recherche de solutions médicales de précision afin d'assurer un avenir plus sain pour nous tous », a déclaré Martin LeBlanc, chef de la direction de CellCarta. « En réunissant nos diverses équipes de scientifiques à travers le monde sous une identité de marque commune, nous visons à articuler un message unique qui s'accorde avec nos valeurs fondamentales communes axées sur l'excellence scientifique, un esprit de collaboration et un engagement à fournir des résultats de haute qualité à nos partenaires. Cela renforce également notre volonté de fournir à nos clients un large éventail de services intégrés sous une seule organisation ».

La nouvelle identité de marque a été développée en collaboration avec BrandBourg, une société de conseil canadienne spécialisée en stratégie et identité de marque.

L'identité visuelle de CellCarta se veut une réminiscence d'une carte ou d'un puzzle représentant les distinctions entre les cellules humaines. Elle vise également à illustrer une personnalité de marque innovante et digne de confiance qui incarne le leadership scientifique.

« Nous voulions créer une marque unique sur le marché, pertinente pour nos clients et inspirante pour nos employés dans le monde entier », a déclaré Nick Wright, président et directeur général de l'exploitation de CellCarta. « CellCarta incarne tout ce que nous faisons, ce qui consiste à cartographier les différences entre les cellules et, en fin de compte, entre les individus, afin que nos partenaires puissent développer des thérapies meilleures et plus ciblées ».

David Spaight, président exécutif du Conseil et un partenaire opérationnel chez Arsenal, a ajouté : « En s'unissant sous une seule identité de marque, CellCarta envoie le signal que son expansion rapide, par le biais d'acquisitions et de croissance organique, a donné naissance à une entreprise leader sur le marché qui est plus grande que la somme de ses parties. Le succès actuel de CellCarta illustre l'approche de "création d'entreprise stratégique" d'Arsenal, qui consiste à élargir l'offre de solutions d'une entreprise, à renforcer sa position sur le marché, et à renforcer sa croissance ».

La vidéo suivante décrit plus en détail la nouvelle identité de marque de CellCarta : https://www.cellcarta.com/fr/

À propos de CellCarta

CellCarta est l'un des principaux fournisseurs de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Tirant parti de ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, histopathologie, protéomique et génomique, ainsi que de la collecte d'échantillons et des services de logistique relatifs, CellCarta soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société est active dans le monde entier et emploie plus de 700 personnes dans ses 9 établissements situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine. Pour plus d'informations : www.cellcarta.com/

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est un fonds d'investissement privé de premier plan, spécialisé dans les investissements dans les entreprises de soins de santé et industrielles du marché intermédiaire. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé des fonds d'investissement en actions auprès d'investisseurs institutionnels s'élevant à 5,3 milliards de dollars, a complété plus de 200 investissements dans des plateformes et accompli 30 réalisations. Les entreprises de soins de santé d'Arsenal se concentrent sur l'amélioration des processus de soins de santé essentiels et des exigences scientifiques, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. La société travaille avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises d'importance stratégique occupant des positions dominantes sur le marché, et générant une forte croissance et une grande valeur ajoutée. Pour plus d'informations: www.arsenalcapital.com

