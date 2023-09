TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Des sociétés inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») issues des secteurs des mines et de l'énergie ainsi qu'Alejandro Rebelo, directeur général et chef pour l'Amérique latine chez Canaccord Genuity, et Anouk Bergeron-Laliberté, consule générale intérimaire du Canada à Sao Paulo, se sont joints à Robert Peterman, vice-président, Développement des affaires mondiales, TSX et à Guillaume Légaré, chef pour l'Amérique du Sud, TSX, pour ouvrir les marchés et souligner la première édition du congrès LatAm Natural Resources de Canaccord Genuity.

Le LatAm Natural Resources Conference de Canaccord ouvre les marchés Jeudi 28 septembre 2023

L'événement rassemble les sociétés les plus importantes d'Amérique latine et des investisseurs institutionnels afin de traiter de l'avenir du secteur des ressources naturelles.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: Catherine Kee, [email protected]