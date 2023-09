Le lancement des moteurs de détection TDLAS et NDIR à faible consommation d'énergie est appelé à redéfinir le marché de la détection de gaz

CHICAGO, le 27 sept. 2023 /CNW/ -- Innovaer Technologies, en partenariat avec Cubic Sensors & Instruments, a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera deux nouvelles technologies novatrices de détection du méthane pour soutenir l'engagement mondial concernant le méthane, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030. Ces innovations seront mises en avant lors de la conférence CH4 Connections 2023 qui aura lieu à Fort Collins, au Colorado, les 4 et 5 octobre.

Le moteur de détection TDLAS pour la surveillance des émissions fugitives de méthane

Le capteur de pointe TDLAS de la série Gasboard-2502 est conçu pour différentes applications de surveillance continue du méthane. La technologie de pointe TDLAS mise au point par Cubic offre une sélectivité supérieure du méthane, une très haute résolution, une plage de mesure élargie, un niveau de détection minimal de 1 ppm et un modèle de prix inédit dans tous les environnements d'application.

Limite de détection minimale (LDM) de 1 ppm

Résolution de 0,1 ppm

Précision de la valeur mesurée de 5 ppm + 2 %

Plage de mesure de 0 à 1 000 ppm

IA avancée pour la compensation de la température et de l'humidité en temps réel

Moteur de détection NDIR à faible consommation d'énergie

L'Internet des objets s'impose dans le monde industriel, de sorte que la demande de capteurs optimisés pour la prise en charge des systèmes alimentés par batterie a augmenté de façon exponentielle. La gamme de capteurs industriels NDIR de type 4 proposée par Innovaer Technologies fait l'objet d'améliorations afin d'inclure des capteurs dont les besoins d'alimentation en courant sont extrêmement faibles.

Alimentation Microamp

Boîtier miniature de Type 4

% de volume de sortie

Étalonnage automatique et compensation de la température et de l'humidité

Conception et construction des services de détection des émissions de méthane

Compte tenu de l'évolution rapide du marché, la commercialisation rapide des solutions de systèmes est essentielle. Innovaer Technologies et Cubic possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires en matière de capteurs pour fournir des solutions de conception et de construction clés en main aux clients qui souhaitent que les FEO ajoutent un système de surveillance continue des émissions. Il est possible de produire une solution personnalisée en moins d'un an.

Conception robuste pour tous les environnements

Gestion intelligente de la consommation d'énergie avec batterie et alimentation solaire

Durée de vie de plus de 10 ans

Station météorologique intégrée

Protocoles de communication à sélectionner

Précision et sensibilité supérieures dans toutes les conditions

« La surveillance des gaz à effet de serre et l'identification des fuites sont essentielles pour garantir un environnement mondial sain à long terme. L'expertise d'Innovaer Technologies réside dans la mise au point des applications de détection de l'air et du gaz les plus exigeantes, et nous tirons parti de plus de 40 ans d'expérience pour mettre au point ces solutions nouvelles afin de garantir que les nouveaux systèmes commercialisés par nos partenaires contribuent à la réduction des émissions globales de méthane. », a déclaré Tony Nowak, président d'Innovaer Technologies.

Innovaer Technologies, dont le siège social est situé à Hinsdale (Illinois), est un fournisseur de premier plan de solutions de détection de gaz et d'air.

PERSONNE-RESSOURCE : Tony Nowak, [email protected]

