Le lancement de la série Ristoranti de Miss Vickie's® : une célébration des saveurs italiennes

Trois nouvelles saveurs, offertes pour une durée limitée, sont maintenant en vente à l'échelle nationale, célébrant des collaborations culinaires avec des restaurants italiens de renom à Toronto, à Vancouver et à Montréal.

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La toute nouvelle série Ristoranti de Miss Vickie's® est une déclaration d'amour à quelques-uns des meilleurs restaurants italiens du Canada. Offerte dès maintenant dans les épiceries et commerces de détail partout au pays, cette nouvelle gamme de croustilles cuites à la marmite s'inspire des plats emblématiques de restaurants locaux bien-aimés, offrant aux adeptes de Miss Vickie's® un aperçu de leur cuisine italienne authentique.

La série Ristoranti de Miss Vickie's® (Groupe CNW/PepsiCo Canada)

Instantanément reconnaissable, connue pour sublimer le quotidien et soutenue par une qualité constante, la marque Miss Vickie's® a collaboré avec des restaurants italiens aux valeurs similaires dans plusieurs villes canadiennes, dont Pizzeria Badiali à Toronto, Nora Gray à Montréal et Ask For Luigi à Vancouver, afin de créer trois nouvelles saveurs en édition limitée. La série comprend :

Les croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's® Pizza sauce Romanoff

Une seule bouchée vous transportera directement à Pizzeria Badiali, qui sert une des meilleures pointes du quartier Queen West, à Toronto. Vous goûterez aux notes de sauce tomate crémeuse, de fromage et d'origan sur une croustille qui rappelle le goût de la pizza cuite au four à bois.

Les croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's® Fromage et poivre

Laissez-vous transporter chez Ask for Luigi, un incontournable du quartier Railtown à Vancouver, grâce à un équilibre parfait de fromage fort crémeux et de poivre noir, reproduisant les arômes d'un classique spaghetti cacio e pepe.

Les croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's® saveur Pepperoncini épicé et focaccia

L'adaptation de la focaccia maison, produit phare du Nora Gray, en croustilles, vous amène à une table chaleureuse de Griffintown à Montréal. Cette saveur est un équilibre parfait de pepperoncini épicé, d'oignon sucré et acidulé et d'une note de focaccia au levain.

Pour garantir l'authenticité, l'équipe de recherche et développement et l'équipe culinaire de Miss Vickie's® ont collaboré avec ces restaurants de renom, menant des dégustations approfondies et analysant attentivement les saveurs et les assaisonnements essentiels de chaque plat. Les chefs de PepsiCo ont ensuite développé et raffiné les mélanges d'assaisonnements, testant diverses variations afin d'offrir une expérience gustative fidèle aux plats dans chaque croustille Miss Vickie's®.

Des notes de fromage fort crémeux et de poivre noir d'un classique cacio e pepe, à la douceur acidulée du pepperoncini avec la focaccia au levain, en passant par la riche essence de la pizza sauce Romanoff cuite au four à bois, ces nouvelles saveurs reflètent la profondeur et l'équilibre qui définissent la cuisine italienne.

« C'est un rêve culinaire de réunir des plats italiens bien-aimés avec le croquant sublimissime de Miss Vickie's® », a déclaré Lisa Allie, directrice principale du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Cette nouvelle série est une célébration de la culture culinaire canadienne, et nous sommes très fier•ères d'offrir à la population canadienne quelque chose de spécial partout au pays. »

« Avoir l'occasion de nous associer à une marque d'ici comme Miss Vickie's® pour faire découvrir la saveur de notre plat le plus populaire partout au pays a été une opportunité incroyable », a déclaré Ryan Baddeley, propriétaire de Pizzeria Badiali. « La sauce Romanoff et les épices siciliennes sont parfaitement reproduites, et nous avons très hâte que le Canada entier y goûte. »

Les croustilles cuites à la marmite de Miss Vickie's® sont fièrement élaborées au Canada, et les trois nouvelles saveurs de la série Ristoranti sont offertes chez la plupart des détaillants près de chez vous.

À propos de Miss Vickie's®

Depuis 1987, les croustilles de Miss Vickie's® sont cuites à la marmite à partir d'ingrédients de qualité, pour que la population canadienne puisse déguster leurs saveurs emblématiques et cette texture croquante distinctive. Faisant partie du portefeuille de PepsiCo Canada Aliments, la marque Miss Vickie's innove constamment et développe avec soin de nouvelles saveurs dont les Canadiens et Canadiennes raffolent. Les croustilles cuites à la marmite Miss Vickie's sont fièrement concoctées au Canada. Visitez le www.missvickies.ca pour en savoir plus sur la marque.

