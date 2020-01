Le lancement de la Laudes Foundation vise à accélérer la transition vers une économie juste et régénératrice

ZUG, Suisse, 21 janvier 2020 /CNW/ - La Laudes Foundation, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui, ambitionne de faire face à la double crise de la dégradation du climat et de la montée des inégalités qui mettent en danger la nature et compromettent la sécurité et la dignité d'innombrables communautés à travers le monde.

L'ingéniosité humaine a été à l'origine d'une prospérité inégalée pour beaucoup. Elle est de nouveau sollicitée pour redéfinir la notion de valeur, au-delà des seuls intérêts des actionnaires. La Laudes Foundation soutiendra les actions courageuses visant à inspirer l'industrie et à la mettre au défi d'utiliser sa puissance pour faire le bien.

« Aujourd'hui, nous devons relever un énorme défi. Par l'entremise de la Laudes Foundation, nous ambitionnons de travailler avec les entreprises, les actionnaires et les investisseurs pour rédiger une nouvelle définition de la valeur; avec les leaders d'opinion et les universitaires pour rendre cette définition crédible; avec les décideurs politiques pour la rendre efficace; avec la société civile pour la rendre plausible; avec les médias et les créateurs de mouvement pour la rendre souhaitable; et avec les citoyens pour la rendre bénéfique », a déclaré Martijn Brenninkmeijer, président de l'entreprise familiale Brenninkmeijer.

Un nouveau départ, une longue histoire

En sa qualité de nouveau membre de l'entreprise familiale Brenninkmeijer, la Laudes Foundation s'appuie sur six générations d'entrepreneurs et de philanthropes, aux côtés des entreprises COFRA et des autres activités philanthropiques privées de la famille, notamment Porticus, Good Energies Foundation et Argidius Foundation.

La Laudes Foundation s'appuiera sur les enseignements tirés d'autres initiatives, passées et présentes. En particulier, la Laudes Foundation poursuivra et promouvra les travaux de la C&A Foundation.

« Ces cinq dernières années, la C&A Foundation a appris beaucoup de choses sur ce qu'il faut pour changer une industrie. Nous avons bâti des réseaux et renforcé des partenariats dans le but de modifier le système mondial de la mode de manière durable et positive. Notre initiative phare Fashion for Good nous a permis de démontrer que les entreprises et la philanthropie peuvent travailler de concert avec succès pour sortir l'industrie du statu quo », a ajouré Leslie Johnston, PDG de la Laudes Foundation.

« Nous avons également appris que pour apporter des changements dans une industrie, nous devons nous attaquer aux problèmes systémiques plus profonds du système économique mondial ».

Ce que fait la Laudes Foundation

La Laudes Foundation est prête à travailler avec l'industrie et avec celles et ceux qui l'influencent. Elle profitera tout autant des avantages que confèrent ses visées philanthropiques d'une part et la taille et à la portée des entreprises d'autre part. Ce faisant, la Laudes Foundation travaillera sans relâche et mettra l'accent sur la collaboration pour :

Influencer le capital

Le système financier mondial a le pouvoir de réorienter les flux de capitaux de manière à ce que les investissements encouragent des pratiques commerciales louables. La Laudes Foundation travaillera de concert avec les acteurs financiers pour initier un changement et aligner des incitatifs, tout en encourageant une nouvelle réflexion d'ordre économique et la création de nouveaux modèles commerciaux.

Transformer les industries

La Laudes Foundation travaillera de concert avec les industries pour s'attaquer aux problèmes les plus urgents et les plus systémiques, à commencer par ceux qu'elle connaît bien, du fait de son héritage familial et de son esprit d'entreprise :

La mode : une industrie de consommation en évolution rapide; en appuyant et en promouvant les travaux de la C&A Foundation, laquelle est en train de changer de secteur; et

L'environnement bâti : une industrie basée sur les actifs, qui a le potentiel de transformer les espaces dans lesquels nous vivons et travaillons.

Comment s'y prend la Laudes Foundation

La Laudes Foundation se joint au mouvement urgent visant à accélérer la transition vers une économie juste et régénératrice. Elle s'efforcera de changer le système économique qui détermine la valeur, avec tous les acteurs qui peuvent l'encadrer et la faire progresser.

Comme la C&A Foundation avant elle, la Laudes Foundation apprendra et collaborera toujours avec ses pairs et partenaires, et partagera avec eux les connaissances uniques qu'elle développera.

« Nous sommes fiers de nous appuyer sur le travail de la C&A Foundation et de faire partie du mouvement croissant visant à remodeler les marchés mondiaux afin qu'ils valorisent toutes les personnes et respectent la nature », a commenté M. Johnston.

Joignez-vous à la Laudes Foundation dans son nouveau périple inopiné. Visitez : www.laudesfoundation.org

Note à l'intention du rédacteur en chef

La Laudes Foundation est une fondation indépendante qui ambitionne de soutenir les actions courageuses visant à inspirer l'industrie et à la mettre au défi d'utiliser sa puissance pour faire le bien. La Laudes Foundation cherche à la fois à influencer le capital afin que les investissements incitent à l'adoption de pratiques commerciales louables, et, par le biais de l'industrie, à relever ses défis profonds et systémiques.

La Laudes Foundation fait partie de l'entreprise familiale Brenninkmeijer, aux côtés des entreprises COFRA et des autres activités philanthropiques privées de la famille, notamment Porticus, Good Energies Foundation et Argidius Foundation.

