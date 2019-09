Le lancement d'IVC Telecom, le nouveau fournisseur de services Internet et téléphonie au Québec

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - IVC Telecom est lancé ! Le nouveau fournisseur d'accès internet et téléphonie a annoncé officiellement le lancement de ses services le 1 Août 2019 à Montréal avec la promesse de fournir des services Internet et téléphonie abordables, fiables et rapides. De plus, IVC est née avec le simple fait de redonner à la communauté, qui a besoin d'un meilleur service avec un prix attractif et compétitif.

« Notre mission est de fournir des services de la meilleure qualité au meilleur prix, tout en accordant le plus grand respect à nos clients. »

IVC Telecom s'engage à renforcer d'avantage les liens familiaux, sociaux et commerciaux grâce à des services de télécommunications et multimédias de pointe.

Notre objectif est d'être le premier à proposer à nos clients les vitesses les plus rapides et les dernières innovations. Nous cherchons toujours à intégrer des pratiques qui améliorent les démarches technologiques de nos opérations afin de fournir les meilleures performances à nos clients. Innover pour améliorer nos produits et services, tout en veillant au développement continu afin de fournir un matériel de qualité.

« Rendre l'expérience client exceptionnelle et enrichissante »

Dotée d'une équipe expérimentée et dévouée qui fournit différents types d'assistance selon les besoins des clients, par téléphone, courrier électronique et clavardage en ligne. Afin de fournir la meilleure expérience client possible, IVC a mis en place un centre de contact mondial pour fournir un support linguistique à sa base de clients diversifiée, de 8h à 22h du lundi au vendredi et de 8h à 19h le samedi et dimanche pour le support en français et 24h /7 pour le support en anglais.« Rendre notre client unique. Lui faire sentir que nous sommes proches de lui, que nous nous soucions de son bien-être et qu'il compte réellement à nos yeux, souligne Jorra Lee, responsable du service clientèle d'IVC Telecom ».

IVC étendra bientôt son service à un plus grand nombre de provinces du Canada et fournira des services Internet de qualité aux prix les plus abordables sur le marché.

À propos d'IVC :

IVC Telecom a été crée en 2016 à Montréal et se compose d'une équipe de plus de 50 personnes avec l'initiative de fournir aux canadiens des services de télécommunication innovants, peu coûteux et fiables. Les principaux produits comprennent Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle et le service des appels Wifi. Si vous souhaitez vous informer davantage sur IVC Telecom, visitez le site www.ivctel.com

