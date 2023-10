HERNDON, VA., 2 octobre 2023 /CNW/ - Le Lake Michigan Hills Golf Club est devenu le premier club de golf carboneutre aux États-Unis après avoir acheté des crédits compensatoires liés à la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) à DigiKerma. Le parcours a compensé toutes les émissions de CO2 associées à chaque partie disputée en 2022.

Le Lake Michigan Hills s’associe à DigiKerma pour devenir le premier club de golf carboneutre aux États-Unis (PRNewsfoto/DigiKerma) Le Lake Michigan Hills Golf Club (PRNewsfoto/DigiKerma)

Le Lake Michigan Hills a choisi de compenser ses émissions au moyen de crédits compensatoires liés à la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) de DigiKerma, qui sont échangés sur le marché CarbonKerma de l'entreprise .

« Nous pensons que le sport peut jouer un rôle important dans un avenir sobre en carbone. Nous avons examiné de nombreuses options pour compenser l'empreinte de notre parcours, mais nous nous sommes aperçus que la qualité de la plupart des crédits compensatoires était difficile à déterminer », a déclaré un porte-parole. « Le prix des crédits de CarbonKerma est plus élevé, mais nous tenions à compenser chaque partie de golf jouée. La capacité de décomposer chaque tonne d'émissions en fractions traçables nous permet de répartir le coût de la compensation. Le prix en valait la peine, sachant que tous leurs crédits, fondés sur le captage et le stockage du carbone, sont mesurés avec précision et surveillés conformément aux règlements stricts de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. »

Cette transaction révolutionnaire devrait ouvrir la voie pour des événements sportifs et de divertissement dans le monde entier, afin d'accélérer le déploiement de la technologie de CUSC, qui est essentielle pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

Avant la présentation de son entreprise à la conférence ADIPEC 2023 à Abu Dhabi, Irfan Ali, fondateur et chef de la direction de DigiKerma, a déclaré :

« La marché unique qu'est CarbonKerma, axé sur la compensation et la technologie de CUSC, apporte aux compensations carbone volontaires un niveau sans précédent de mesurabilité et de transparence, ce qui, nous espérons, rétablira la confiance envers les marchés, qui a été minée par un manque de qualité et de confiance. »

Il a ajouté : « Cette décision de Lake Michigan Hills démontre sa confiance dans l'intégrité de nos crédits, et il faut féliciter l'entreprise pour son esprit pionnier. Nous espérons que cela donnera l'exemple à d'autres clubs et événements sportifs qui, grâce à des crédits de grande qualité, ont la possibilité de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. »

Le club rejoint le Sentosa Golf Club de Singapour, devenant seulement le deuxième club de golf au monde à proposer une pratique du golf carboneutre. Cette décision représente une étape importante pour DigiKerma, un marché de compensation carbone basé sur la chaîne de blocs qui est en train de se tailler une solide réputation d'intégrité en matière de compensation carbone au sein d'un certain nombre de secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire.

À propos du Lake Michigan Hills Golf Club Fondé il y a plus de 40 ans, le Lake Michigan Hills Golf Club est le parcours de golf public le mieux noté du sud-ouest du Michigan. Situé dans la région de Benton Harbor/Saint- Joseph, son parcours a été exploré par de grands noms du golf comme Payne Stewart, Kenny Perry et Adam Scott.

À propos de DigiKerma DigiKerma Inc. est une société basée en Virginie qui exploite la plateforme commerciale de crédit carbone CarbonKerma. DigiKerma s'engage à fournir des solutions de compensation évolutives aux secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire et à aider à financer les coûts de mise en œuvre d'installations de captage, d'utilisation et de stockage du carbone pour contribuer à la décarbonisation rapide de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2236950/Carbon_neutral_in_partnership.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2236951/308951101_757726175625334_6585589272833102610_n.jpg

SOURCE DigiKerma

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Josh Chand, [email protected], 703 234-5562,