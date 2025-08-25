- La deuxième zone humide de Fukushima à être reconnue pour son importance internationale -

FUKUSHIMA, Japon, 25 août 2025 /CNW/ - Les villes d'Aizuwakamatsu, de Koriyama et d'Inawashiro ont toutes coopéré avec la préfecture de Fukushima pour que le lac Inawashiro soit enregistré en vertu de la Convention de Ramsar. En date du 15 juillet 2025, le processus était terminé pour inscrire le lac Inawashiro sur la liste des zones humides enregistrées d'importance internationale en vertu de la convention. Il s'agit donc du 54e emplacement de ce type au Japon et du deuxième après Oze, dans la préfecture de Fukushima.

L'inscription a été accordée officiellement le 26 juillet (samedi), lors de la 15e session de la Conférence des parties contractantes (COP15) de Ramsar, qui s'est tenue en République du Zimbabwe, en Afrique.

- Résumé de l'inscription

Nom enregistré : Lac Inawashiro

Municipalités locales : Aizuwakamatsu, Koriyama, Inawashiro

Domaine : 10 960 ha

État de la préservation : préservé dans le parc national Bandai-Asahi

État d'inscription : 54e au Japon, 2e dans la préfecture de Fukushima, après Oze

- Résumé de la COP15 de la Convention de Ramsar

Période : du 23 juillet (mercredi) au 31 juillet (jeudi) *Heure locale

Lieu : Victoria Falls, République du Zimbabwe

Cérémonie de remise des prix et plus encore : Des activités de relations publiques et d'autres initiatives pour le lac Inawashiro ont été menées lors d'événements parallèles, etc., organisés par le ministère japonais de l'Environnement le 26 juillet (samedi, heure locale : 13 h 30, heure japonaise : 20 h 30). Par la suite, des discussions ont eu lieu avec le secrétaire général de la Convention de Ramsar, et des certificats d'inscription ont été délivrés aux trois municipalités, ainsi qu'à la préfecture.

Participants : Directeur des affaires citoyennes de la ville d'Aizuwakamatsu, directeur de l'environnement de la ville de Koriyama, chef du département de la ville d'Inawashiro et conseiller du département de la planification financière, directeur du département de la conservation de la nature du département de la préfecture de Fukushima, et d'autres.

Qu'est-ce que la Convention de Ramsar?

La Convention de Ramsar est un accord international adopté à Ramsar, en Iran, en 1971, visant à conserver les zones humides et les habitats de la sauvagine. Afin de trouver un équilibre entre la conservation et la vie et les moyens de subsistance des populations locales, cette convention fait la promotion de l'« utilisation judicieuse » des zones humides, en valorisant les échanges, en favorisant des ensembles de compétences pertinents, l'éducation, la participation et la sensibilisation. Le lac Inawashiro a été reconnu pour son lien avec les écosystèmes locaux et sa valeur en tant que lieu de migration pour la sauvagine, ce qui a mené à son inscription.

Photo : Lauréats du concours de photos du lac Inawashiro/Urabandai : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108780/202508073368/_prw_PI1fl_Fl9M572R.png

Caractéristiques du lac Inawashiro

Le lac Inawashiro est le 4e plus grand lac du Japon. Avec son riche habitat aquatique, il est reconnu comme étant le berceau de nombreux oiseaux sauvages et plantes aquatiques.

Les eaux peu profondes sont particulièrement répandues sur la rive nord, et la vaste superficie et la profondeur importante du lac entraînent une diminution moindre de la température de l'eau en hiver, ce qui signifie que le lac ne gèle pas. Pour cette raison, il s'agit d'un endroit précieux pour les canards et les cygnes qui passent l'hiver. De plus, le lac Inawashiro et ses environs abritent 197 espèces de faune différentes, dont 111 espèces d'oiseaux.

En ce qui concerne la flore, plus de 100 espèces de plantes aquatiques poussent ici, et il s'agit également du plus grand habitat national pour les nénuphars frangés. Au total, 705 espèces de plantes terrestres ont été confirmées sur les rives du lac, ce qui en fait un emplacement important pour la conservation de la biodiversité dans la région.

L'eau du lac est utilisée pour l'énergie hydroélectrique, l'irrigation et l'approvisionnement en eau de la ville d'Aizuwakamatsu et de Koriyama. De plus, les rivières qui affluent créent de multiples plages de sable près de l'embouchure du fleuve, créant des points de vue distinctifs, les « seisho hakusha » (plage blanche, pins verts), comme la plage de Tenjinhama et d'autres sites. Cette magnifique vue naturelle en fait l'une des principales destinations touristiques de la préfecture de Fukushima. C'est également un site de baignade et un lieu où mener diverses activités aquatiques. Le bord du lac est utilisé comme site de camping et contribue grandement au développement de l'économie régionale.

Projets à venir

Une fois l'inscription à la Convention de Ramsar terminée, le gouvernement préfectoral et les municipalités locales prévoient non seulement une sensibilisation croissante à la conservation de l'environnement du lac Inawashiro, mais aussi une augmentation du nombre de visiteurs en raison d'une plus grande renommée internationale. Ils prévoient également d'amener les visiteurs au lac à des fins pédagogiques, tant dans le cadre de l'éducation que par-delà. À l'avenir, le gouvernement préfectoral s'unira aux municipalités locales et à divers groupes pertinents pour veiller à ce que la beauté et les richesses du lac Inawashiro soient préservées pour l'avenir, traitant le lac comme le trésor préfectoral inestimable qu'il est.

Autres documents : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108780/202508073368/_prw_PI2fl_xTD6di5U.png

Photo (réception du certificat d'inscription à la COP15) : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108780/202508073368/_prw_PI3fl_x6FE7mlY.png

Photo (activités de relations publiques concernant le lac Inawashiro, etc.): https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108780/202508073368/_prw_PI4fl_5hTN7QZ1.png

SOURCE Fukushima Prefecture Department of Conservation

PERSONNE-RESSOURCE : Naomi Toyoshima, directrice, Département de la conservation de la préfecture de Fukushima, TÉL. : +81-24-521-7209, Courriel : [email protected], Adresse : 2-16 Sugitsumacho, ville de Fukushima, préfecture de Fukushima 960-8670, Japon