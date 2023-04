HAMILTON, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas, ont annoncé que Social Innovation Canada recevrait un investissement de 400 000 $ dans le cadre du programme des laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le laboratoire de solutions sur le logement abordable axé sur le transport en commun de Hamilton portera sur la recherche et l'élaboration conjointe de solutions de financement. Le but sera de créer et de préserver des logements abordables près des corridors de transport en commun dans la ville de Hamilton. Les solutions serviront aussi à éclairer l'aménagement d'ensembles résidentiels semblables dans d'autres municipalités du Canada.

L'aménagement axé sur le transport en commun offre à une ville la possibilité d'améliorer le bien-être de ses collectivités grâce à la création et à la conservation de logements abordables. Ce sont des logements dont elle a grandement besoin.

Dans le cadre du laboratoire, on travaillera sur des solutions pour au plus trois ensembles d'habitation dont l'objectif sera de déterminer des parcours de financement novateurs et durables pour la réalisation des ensembles visés. Ces parcours doivent pouvoir être mis à l'échelle et appliqués à d'autres ensembles. Les trois ensembles résidentiels seront sélectionnés à partir d'emplacements potentiels situés le long des lignes A ou B actuelles. Ces sites sont actuellement détenus par des fournisseurs de logements abordables sans but lucratif locaux. D'autres emplacements et fournisseurs désignés sont aussi considérés. Le conseil municipal de Hamilton a récemment approuvé sa feuille de route sur la durabilité du logement et l'investissement. Pour y faire suite, on travaillera dans le cadre du laboratoire avec des organismes comme : la Ville de Hamilton, Hamilton is Home, City Housing Hamilton, la Hamilton Community Foundation, le Collectif canadien pour la recherche sur le logement et la Fédération canadienne des municipalités. Cette collaboration permettra d'améliorer le parc de logements abordables à Hamilton.

Les laboratoires de solutions visent à relever des défis de société complexes qui nécessitent un changement des systèmes et qui n'ont pas été résolus au moyen de méthodes conventionnelles. Ils offrent un espace à des personnes ayant divers points de vue pour se réunir afin de remettre en question les hypothèses et d'expérimenter des solutions de logement. Les laboratoires stimulent l'innovation collaborative ascendante afin de chercher de nouvelles façons de résoudre des problèmes complexes de logement.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. La population canadienne nous a clairement indiqué qu'il faut soutenir davantage le logement. C'est pourquoi nous investissons dans le laboratoire de solutions sur le logement abordable axé sur le transport en commun de Hamilton. Nous pourrons ainsi approfondir notre compréhension de l'environnement de logement de la ville et des conséquences imprévues potentielles sur l'abordabilité du logement. Il s'agit d'un autre exemple dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement vise à trouver des solutions pour aider les personnes au Canada à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement tant en Ontario qu'ailleurs au Canada. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas

« Pour les familles de Hamilton, l'aménagement axé sur le transport en commun pourrait signifier vivre avec plus de commodités, dans des logements plus abordables et de façon plus respectueuse de l'environnement. Le partenariat avec le laboratoire de solutions sur le logement abordable axé sur le transport en commun permettra de s'attaquer à une priorité majeure de la feuille de route de la ville en matière de durabilité et d'investissement dans le logement. Résoudre la crise du logement est une priorité essentielle pour le conseil municipal et pour moi, car je crois que tout le monde devrait être en mesure de trouver un bon logement, sûr et convenable, qu'il peut s'offrir. » - Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« Pour faire face à la crise de l'abordabilité du logement au Canada, une collaboration multisectorielle de ce type sera nécessaire afin de trouver des solutions novatrices pour les personnes les plus vulnérables. On a beaucoup travaillé sur la question de la financiarisation en appliquant une perspective systémique à un enjeu complexe. Ce laboratoire contribuera à s'assurer que les collectivités émergentes axées sur le transport en commun sont inclusives et que les avantages de l'aménagement peuvent être partagés. Je trouve formidable le potentiel de ce laboratoire de créer des solutions durables qui peuvent être reproduites partout au pays. » - Andrea Nemtin, chef de la direction, Social Innovation Canada

Faits en bref :

Innovation sociale Canada s'emploie à fournir l'infrastructure collaborative nécessaire pour renforcer l'écosystème d'innovation sociale du Canada . L'organisme donne aux gens, aux organisations et aux systèmes les outils, les connaissances, les compétences et les liens dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes réels et complexes.

servira de solide point de départ pour l'écosystème de l'innovation sociale qui peut mener à des changements sociaux et environnementaux à grande échelle. La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Les laboratoires de solutions de la SNL appliquent une approche d'innovation sociale pour élaborer des solutions de classe mondiale à des problèmes de logements et ainsi contribuer aux domaines d'intervention prioritaires de la SNL.

À mesure que des données probantes sur les solutions qui fonctionnent seront disponibles, les équipes des laboratoires établiront des feuilles de route pour la mise en œuvre de solutions novatrices élaborées avec succès dans le cadre de leur processus.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

