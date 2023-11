Le Lab22 et Carburant Humain lancent Climato_ : des outils éducatifs pour les 12 à 17 ans sur les enjeux liés aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Carburant Humain et le Lab22 sont fiers de dévoiler Climato_, une série d'outils éducatifs destinés aux jeunes de 12 à 17 ans ayant pour objectif de les informer, de les sensibiliser et de les mobiliser face aux enjeux liés aux changements climatiques et à la transition écologique. Cocréé avec près de 200 jeunes afin d'être déployé dans un format et un langage qui les rejoint, Climato_ se veut une réponse concrète aux préoccupations de la jeune génération et à son désir de se mettre en action.

Deux types d'outils sont proposés. Tout d'abord, Climatoblabla, une série de 10 capsules vidéos ludiques et éducatives, disponibles sur Youtube, qui vulgarisent les enjeux climatiques et qui proposent des pistes d'actions concrètes. Animées par Alfred Poirier, les capsules sont accompagnées de fiches éducatives permettant d'approfondir la réflexion, individuellement ou en groupe, et de favoriser le passage à l'action.

Les jeunes et les moins jeunes sont aussi invités à découvrir Climatomenu, un jeu éducatif dont l'objectif est de les sensibiliser aux impacts environnementaux de l'alimentation en réfléchissant aux choix à faire, de l'épicerie à notre assiette. Disponible en version imprimable, il est facile d'y jouer en classe, à la maison, ou n'importe où, en moins de 20 minutes!

Les outils Climato_ sont disponibles dès maintenant en ligne, et les capsules vidéos dans la liste de lecture Climatoblabla. Le Lab22 offre également de visiter les écoles et autres milieux jeunesse pour présenter gratuitement des ateliers liés au projet. Les détails peuvent être consultés sur la page internet du projet.

« La collaboration des jeunes à ce projet a été essentielle. Nous sommes fiers de leur offrir des outils qui ont été cocréés avec elles et eux et qui répondent à leurs besoins! Nous invitons les écoles et les organismes jeunesse à les diffuser largement afin de poursuivre le dialogue et la réflexion sur ces enjeux climatiques qui nous concernent toutes et tous plus que jamais. »

- Anik Veilleux, directrice générale adjointe au Lab22

« Parler de climat aux jeunes est loin d'être facile, le sujet leur paraît souvent «plate» ou trop compliqué. Avec Climato_, nous avons veillé à trouver le bon équilibre entre contenus éducatifs, humour et formats pertinents pour eux. En offrant une diversité d'outils, nous donnons aux jeunes et à ceux et celles qui les accompagnent une variété de portes d'entrées dépendamment de leurs intérêts, que ce soit en termes de formats ou de sujets. »

- Clémence Lalloz, co-directrice de Futur Simple

À propos du Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

Le Lab22 a pour mission d'interpeller la population, particulièrement les jeunes, sur divers enjeux sociaux et environnementaux pour développer avec elle des réponses novatrices visant à générer des transformations positives et durables pour les collectivités. Le Lab22 couvre trois champs d'action : l'appel à l'engagement pour une école écoresponsable qu'est le Pacte de l'école québécoise, la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique destinée aux écoles secondaires et le déploiement d'un réseau national de jeunes en innovation sociale et environnementale.

À propos de Carburant Humain

Carburant Humain est un projet de Futur Simple, coopérative de solidarité à fin non lucrative et organisme de bienfaisance. Le projet a développé une connaissance unique des bonnes pratiques en communication climatique, basée sur la compréhension du facteur humain (dimension psychologique et émotionnelle de l'enjeu climatique), avec l'objectif constant de favoriser les changements de comportement. Carburant Humain offre ainsi aux organisations des stratégies de communication et de contenus, ainsi que des formations à la communication climatique.

