Le Lab22 devient partenaire du gouvernement du Québec et du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Plan pour la jeunesse 2021-2024

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Tel qu'annoncé hier par le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, le Lab22 ­| Laboratoire d'innovations sociales et environnementales reçoit un soutien financier de 2 890 000 $ sur trois ans dans le cadre du Plan pour la jeunesse 2021-2024. Jeune organisme dans l'écosystème québécois, le Lab22 devient un partenaire incontournable du Secrétariat à la jeunesse pour le développement de son nouvel axe prioritaire, l'environnement. Son projet nommé Pacte de l'école québécoise : accompagner et soutenir la transition écologique à l'école vise un déploiement national qui à terme rejoindra plus de 300 000 personnes, dont 100 000 jeunes.

Un projet innovant d'envergure

Au cours des trois prochaines années, l'organisme propulsera un mouvement national en faveur d'une école écoresponsable (E2Q) en invitant les établissements d'enseignement, du primaire à l'université, à signer le Pacte de l'école québécoise, un appel à l'engagement et une feuille de route visant à permettre aux écoles d'agir de manière cohérente avec le défi des changements climatiques. Une série d'événements nationaux et régionaux sera également réalisée pour mobiliser un nombre toujours plus grand d'établissements, partager les bonnes pratiques et reconnaître les acteurs·trices de cette transition écologique.

Des écoles engagées, des élèves mobilisé·es et une communauté impliquée

Le Lab22 accompagnera et soutiendra la transition écologique dans plus de 60 écoles secondaires de 10 à 13 régions administratives du Québec. Cette démarche d'accompagnement structurante, démocratique, éducative et personnalisée d'une durée de trois ans vise à mettre en place les conditions préalables à la mobilisation et à la transition, à réduire le bilan carbone de l'établissement et, finalement, à favoriser le développement d'une écocitoyenneté et d'un pouvoir agir chez les élèves.

« Le Lab22 vient répondre à un besoin maintes fois exprimé par

des acteurs·trices du milieu scolaire, des parents et souvent revendiqué par

les jeunes, soit celui de passer de la parole aux actes sur la question des changements

climatiques ! Cet ambitieux projet est à la fois porteur de sens et générateur d'impacts. »

Dominic Vézina, directeur général

À propos du Lab22 | Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

Sa mission est d'interpeller la population, particulièrement les jeunes, sur divers enjeux sociaux et environnementaux pour développer avec elle des réponses novatrices visant à générer des transformations positives et durables pour les collectivités. Le Lab22 couvre trois champs d'action : le mouvement en faveur d'une école écoresponsable (E2Q) avec le Pacte de l'école québécoise, la démarche d'accompagnement de la transition écologique destinée aux écoles secondaires et le déploiement d'un réseau national de jeunes en innovation sociale et environnementale.

À propos du Secrétariat à la jeunesse

Son mandat est de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse et d'assister le premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités à cet égard. Il assure la coordination et le suivi de l'action gouvernementale dans ce domaine.

