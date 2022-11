SÉOUL, Corée du Sud, 11 novembre 2022 /CNW/ - Le JRMM GameFi Bless Global de niveau AAA a annoncé qu'il distribuera des badges NFT à un milliard d'utilisateurs de Steam, motivant ainsi les joueurs du Web 2.0 à viser le Web 3.0 GameFi. PocketBuff est la plateforme officielle de transactions NFT de Bless Global. Selon l'âge de leurs comptes Steam, les joueurs obtiendront des badges NFT exclusifs Bless Global du niveau correspondant après avoir téléchargé l'application PocketBuff et lié leurs comptes Steam. Ils peuvent utiliser le badge pour réclamer des articles et des NFT pendant le jeu et avoir la chance d'obtenir des récompenses distribuées. Téléchargez PocketBuff Wallet : http://pocketbuff.com/42o1f2

Tous les utilisateurs de Steam peuvent réclamer un badge exclusif Bless Global, qui n'est pas à vendre. Les récompenses varieront en fonction de la date d'inscription au compte. Les utilisateurs qui détiennent leur compte Steam depuis moins d'un an recevront un badge œil d'une tempête. Ceux qui détiennent leur compte depuis un à trois ans recevront un badge tempête et un animal de compagnie NFT. Quant aux joueurs ayant des comptes depuis plus de trois ans, ils recevront un badge de tempête de pluie et un NFT de monture. Ces badges et ces NFT apporteront des avantages supplémentaires à l'avenir, y compris des largages de LAISSEZ-PASSER VIP, des NFT et des articles en jeu, des privilèges pour participer à des événements exclusifs et des largages de jetons. Veuillez suivre la communauté de Bless Global pour les futures mises à jour.

À propos de Bless Global

Bless Global est publié par Tigon Mobile, une filiale de Longtu Korea, une société cotée au KOSDAQ. Basé sur la vision du monde et le contenu du jeu original PC Bless, c'est le premier jeu de rôle en ligne multijoueur de masse (JRMM) de niveau AAA qui conserve la qualité exceptionnelle des jeux Web 2.0 tout en intégrant le modèle économique Web 3.0. Avec des récits épiques et des graphiques de niveau console, le jeu dépeint de façon vivante un monde magique de fantaisie médiévale. Des frappes réalistes et des combats en mouvement sans entraves permettent aux joueurs de vivre une expérience immersive et inimitable. En outre, les joueurs peuvent exploiter les ressources du jeu et les échanger avec d'autres joueurs sur la plateforme au moyen du système Jouer pour gagner de l'argent. Bless Global permet aux utilisateurs de jouer pour le plaisir et de gagner en même temps! Selon les rapports, le nombre de préinscriptions a déjà dépassé un million de personnes en octobre, et il ne cesse d'augmenter.

À propos de Longtu Korea

Longtu Korea, société sud-américaine cotée en bourse, possède une vaste collection de jeux AAA. Ses réalisations précédentes, Sword and Magic et Yulgang Mobile, ont remporté la faveur et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde dès leur sortie. L'entreprise a fourni des services de jeux fiables à plus de 200 millions d'utilisateurs au cours de la dernière décennie.

Alors que Yulgang Global a été acclamée par plus de 5 millions de joueurs, l'entreprise a décidé de porter ses services à un niveau supérieur en améliorant sa production et en intégrant un modèle économique novateur dans le nouveau jeu Bless Global.

Le test bêta commencera officiellement dans les prochains jours. Pour ceux qui sont intéressés, visitez le site Web suivant : https://linktr.ee/blessglobal.

