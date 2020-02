Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec dévoilent le premier Palmarès des cégeps

Entièrement produit par Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec , ce nouveau palmarès facile à consulter classera les 48 cégeps du Québec en fonction du taux de diplomation observé deux ans après la durée prévue des études, et ce, dans les trois principaux programmes pré-universitaires (sciences de la nature, sciences humaines et arts, lettres et communication). Un classement consacré aux 10 programmes techniques les plus répandus sera aussi présenté, ainsi qu'une fiche détaillée de chacun des établissements collégiaux publics de la province.

« Nous continuons d'innover avec ce tout nouveau classement qui constitue une suite logique à notre populaire Palmarès des écoles secondaires du Journal, attendu année après année par les parents québécois. En plus de fournir une véritable base de données sur la performance de nos cégeps, le contenu de ce palmarès révèle plusieurs tendances qui risquent de susciter la discussion et de faire réagir », a déclaré Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec et responsable du projet.

La première édition du Palmarès des cégeps du Journal sera publiée en exclusivité, ce samedi 15 février, dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Les lecteurs pourront également retrouver du contenu complémentaire dans l'édition régulière de leur journal préféré le vendredi 14 février, ainsi que le dimanche 16 février.

