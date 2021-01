Le jour du Drapeau; un emblème et une histoire à mettre de l'avant même en période de crise!

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En ce 21 janvier, jour du Drapeau et de son 73e anniversaire, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite la population à poser un geste d'affirmation citoyenne en affichant fièrement le fleurdelisé et en participant aux activités variées et adaptées au contexte actuel soulignant l'événement. À l'initiative des Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste membres du MNQ, c'est près d'une trentaine d'activités et actions virtuelles qui sont organisées à travers le Québec. Pour consulter la programmation complète et en apprendre un peu plus sur l'histoire du fleurdelisé, visitez le jourdudrapeau.quebec.

Toujours méconnu du grand public, le jour du Drapeau est une journée mémorielle importante puisqu'elle célèbre un puissant symbole d'appartenance à la nation québécoise. Chaque année, les Sociétés membres du MNQ soulignent avec des ressources minimes l'anniversaire du fleurdelisé. Elles réussissent malgré tout à offrir une programmation variée visant à faire connaître cette commémoration auprès du grand public. Même dans un contexte difficile lié à la pandémie actuelle, c'est avec ingéniosité que les Sociétés membres du MNQ ont su proposer des activités allant de concours radiophoniques à des cérémonies et hommages au drapeau de manière virtuelle permettant aux citoyen.ne.s de partout de pouvoir suivre les célébrations sur les réseaux sociaux. De plus, des trousses pédagogiques et du matériel de fierté seront largement distribués dans les écoles du Québec.

«Le jour du Drapeau est une occasion parfaite de faire briller ce symbole d'appartenance et susciter la fierté dans le cœur des Québécois.es. Nous saluons l'adoption à l'unanimité d'une motion visant à se doter d'une politique de commémoration en 2019, mais nous pensons que cette motion devrait se refléter davantage, justement lors de cette journée. Nous faisons le constat malheureux que la plupart des drapeaux devant les institutions publiques sont en lambeaux et que cette journée ne bénéficie pas assez de notoriété. Nous attendons avec impatience que collectivement, les instances publiques des différentes sphères gouvernementales, les citoyens et tous les organismes culturels et historiques déploient les moyens nécessaires pour promouvoir davantage ce symbole de fierté.» a déclaré Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Le MNQ et ses Sociétés affiliées regorgent de suggestions et de solutions pour mieux encadrer et souligner ce grand jour et pourrait compter sur son vaste réseau pour opérationnaliser des célébrations dignes de son fleurdelisé. Il aimerait pouvoir compter sur l'appui financier et moral du gouvernement en place. Le MNQ se réjouit toutefois du partenariat avec Québecor pour une deuxième année consécutive, qui nous permet d'offrir quatre pages dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec d'aujourd'hui, concernant l'histoire du fleurdelisé et destiné au grand public.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Laurence Alberro • Responsable des communications, Tél. : 514 884-0223 • [email protected]

Liens connexes

http://mnq.quebec