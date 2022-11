L'événement du 7 novembre, qui souligne aussi l'anniversaire de carboneutralité de l'entreprise, répond aux Canadiens qui demandent des conseils et les encourage à apporter de petits changements qui auront un impact majeur sur l'environnement.

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, annonce fièrement que le 7 novembre est le premier Jour des petits changements annuel. L'occasion fait appel aux Canadiens d'apporter de petits changements qui aident à conserver la planète pour les futures générations.

Participez au Défi des petits changements à domicile

Les Canadiens sont invités à participer au Défi des petits changements à domicile qui propose des moyens simples de contribuer à améliorer la planète chez soi, y compris comment réduire le gaspillage, l'emballage et la consommation d'énergie. Le défi a été mis au point après que la recherche a révélé que plus de la moitié des Canadiens1 (52 pour cent) avouaient qu'ils pouvaient faire davantage pour aider à l'environnement, mais qu'ils ne savaient pas trop par où commencer. Soixante-dix-sept pour cent ont aussi réclamé des conseils et des exemples de petits changements. Ceux qui se joignent à l'appel à l'action peuvent utilise le mot-clic #petitschangements sur les médias sociaux pour partager leurs astuces au quotidien et motiver les autres dans le cadre de ce mouvement nécessaire.

« Chaque action compte dans la lutte contre le changement climatique. Les Aliments Maple Leaf a établi des cibles audacieuses basées sur la science afin de guider le parcours que nous suivons pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable - non seulement au Canada - mais sur terre. Nous devons tous commencer quelque part et, bien que nous nous sentions parfois dépassés, le partage de conseils tels que le Défi des petits changements à domicile offre aux Canadiens des outils accessibles pour produire des changements percutants et durables, » affirme Randy Huffman, chef de la salubrité des aliments et de la durabilité chez les Aliments Maple Leaf.

Effacer son empreinte carbone

Le 7 novembre marque le troisième anniversaire depuis que les Aliments Maple Leaf est devenue la première grande entreprise alimentaire au monde à devenir carboneutre et de son engagement à l'égard de la prise de mesures significatives pour protéger la planète. Le Jour des petits changements est un autre moyen d'unir les Canadiens dans la lutte contre le changement climatique. Avec une cible audacieuse pour réduire son empreinte environnementale de 50 % d'ici 2025, les Aliments Maple Leaf se fait la championne des petits changements que les Canadiens peuvent faire chaque jour afin d'aider à assurer un meilleur avenir à notre planète.

« La durabilité est au cœur de chaque aspect de nos activités - des aliments que nous produisons, aux communautés dans lesquelles nous vivons et nous travaillons, dit M. Huffman. Nous demandons aux Canadiens de se joindre à nous dans un changement collectif pour protéger la planète. »

Petits changements, grandes répercussions

Le Défi des petits changements à domicile est le dernier d'un grand nombre de ressources favorables aux familles offertes par les Aliments Maple Leaf. Nous avons élaboré un Lexique vert utile après avoir découvert que près de la moitié (42 %) des Canadiens étaient déroutés par la terminologie relative à l'environnement1. Ensuite, la chef cuisinière des Aliments Maple Leaf, Sam Lazuric, dite « Miam! C'est Sam! », nous a appris comment préparer un barbecue écologique, un lunch sans déchets et « improviser de nouveaux plats » avec les restes afin de réduire le gaspillage des aliments.

Le Jour des petits changements coïncide également avec un défi alimentaire, « Bien manger, sans gaspiller », avec l'organisme de conservation pour les enfants, Éco Héros. En enregistrant leurs habitudes sur l'appli Éco Héros, les enfants à travers le pays peuvent apprendre à lutter contre le changement climatique et réduire le gaspillage des aliments en utilisant des moyens amusants et faciles - comme acheter des légumes imparfaits ou utiliser des restes pour préparer de nouvelles recettes délicieuses. Si suffisamment d'habitudes sont enregistrées collectivement d'ici janvier, un livre de recettes « Bien manger, sans gaspiller » des Aliments Maple Leaf sera déverrouillé en tant que récompense.

« Les Canadiens gaspillent 2,2 millions de tonnes d'aliments par année -- une quantité troublante qui produit des émissions égales à deux millions de voitures sur la route, dit la présidente d'Éco Héros, Tovah Barocas. Mais en apportant de petits changements, on peut beaucoup accomplir pour réduire ces déchets. Nous soutenons de tout cœur le Jour des petits changements et les familles qui relèveront ce défi. »

Pour en apprendre davantage sur le Jour des petits changements et la participation des Canadiens au Défi des petits changements à domicile, visitez : https://www.mapleleaffoods.com/fr/petitschangementsjour/

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

1 À propos de cette étude : Ce sont les constatations d'une étude commandée par les Aliments Maple Leaf auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 532 Canadiens qui sont membres du Angus Reid Forum en ligne, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation. Aux fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille produiraient une marge d'erreur de +/- 2,4 points de pourcentage à un seuil de confiance de 95 %. L'étude a été menée en anglais et en français du 17 au 21 mars 2022.

