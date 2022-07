Velo Labs met au point un réseau mondial de règlement fondé sur la chaîne de blocs, permettant d'effectuer des paiements transfrontaliers rapides, sûrs et à faible coût aux particuliers et aux entreprises. Dans le cadre de sa mission consistant à améliorer les services financiers, Velo Labs offre aux institutions la capacité de transférer des fonds au-delà des frontières d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec les mécanismes traditionnels. Le processus consiste à émettre des crédits numériques liés à une monnaie fiduciaire qui sont garantis par le jeton VELO, assurant ainsi un rapport de valeur de 1:1 entre les crédits numériques et la monnaie fiduciaire sous-jacente.