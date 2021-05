Une annonce très attendue, Elongate se négociera sur BitMart à compter du 10 mai. BitMart est une plateforme mondiale de négociation d'actifs numériques qui compte plus de 2 000 000 d'utilisateurs dans le monde et qui figure parmi les principales bourses de cryptomonnaies. Pour tous les utilisateurs de BitMart, la paire ELONGATE/USDT se négociera officiellement à partir de 4 h HAE à la date déjà mentionnée. Commentant cette étape importante, Hasan Aziz, chef des technologies chez Elongate et l'un des chefs de projet qui ont piloté cette initiative, a déclaré ceci : « En seulement un mois, l'écosystème Elongate a évolué pour changer le visage des dons de caritatifs et des opérations de cryptomonnaie. Notre tokenomie fait partie intégrante de l'identité d'Elongate. Je suis donc ravi que BitMart ait contribué à cette inscription boursière. »

2 000 000 $ US amassés pour divers organismes de bienfaisance

Depuis qu'il s'est engagé à verser 1 000 000 $ US en dons à divers organismes de bienfaisance au cours de ses premières semaines d'activité, Elongate a recueilli plus de 2 000 000 $ US pour des organisations comme Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Color The Spectrum de Mark Rober et, plus récemment, Give India. Les plus récents engagements et dons d'Elongate visent des programmes de soutien alimentaire et général dans des pays déchirés par la guerre par l'intermédiaire de la Human Relief Foundation, des programmes de sensibilisation à l'autisme par l'intermédiaire de Color The Spectrum du youtubeur Mark Rober - un événement de financement organisé conjointement par Jimmy Kimmel - et les initiatives de secours d'urgence imminents liés à la COVID-19 par l'intermédiaire de Give India. Pour en savoir plus sur les initiatives caritatives d'Elongate, visitez nos comptes Twitter et Instagram. Vous y trouverez des mises à jour constantes et pourrez visionner notre diffusion hebdomadaire en direct par Twitch tous les dimanches à midi (HE).

À l'heure actuelle, Elongate est composé d'une communauté comptant plus de 350 000 porteurs, avec un nombre total d'abonnés dépassant les 225 000 sur l'ensemble de ses plateformes et de ses canaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Elongate, veuillez visiter https://www.elongate.cc/

Personne-ressource pour les médias :

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Chef de la direction du marketing

ELONGATE

