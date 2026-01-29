Un changement à la tête du club qui célèbre Wynton Marsalis en s'appuyant sur son héritage

NEW YORK, 29 janvier 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du Jazz at Lincoln Center (« JALC ») a annoncé aujourd'hui qu'après presque 40 ans de direction visionnaire, Wynton Marsalis allait quitter son poste actuel au sein du club.

M. Marsalis continuera d'occuper le poste de directeur artistique pendant la saison 2026-2027. À compter de juillet 2027, il fera partie du personnel consultatif en qualité de fondateur. À la fin de son contrat en juin 2028, il conservera à perpétuité son siège au conseil d'administration du JALC, avec le titre de fondateur.

Cette annonce intervient à un moment de forte dynamique pour le club. Le Jazz at Lincoln Center Orchestra a su accueillir de nouveaux musiciens tout en maintenant de solides chiffres de ventes lors des concerts. Les initiatives éducatives continuent de prendre de l'ampleur grâce aux programmes Essentially Ellington, Let Freedom Swing, ainsi qu'aux programmes nationaux. Les événements « Jazz Congress » et « Blue Engine Records » sont devenus des incontournables.

Le conseil d'administration a nommé un comité chargé de collaborer avec M. Marsalis pour recruter la nouvelle génération qui donnera au club sa direction artistique. Un autre comité dirigera la recherche du futur directeur général du JALC, à la suite du départ de Greg Scholl en juin prochain. Le nouveau directeur général et le nouveau directeur artistique agiront de concert comme des partenaires égaux sous l'égide du conseil d'administration.

« Lorsque nous avons fondé le Jazz at Lincoln Center en 1987, notre objectif était de construire une institution durable dédiée au jazz, une facette souvent négligée de la culture américaine. Le JALC a été l'honneur de toute ma vie, et je suis fier des progrès accomplis », a déclaré M. Marsalis. « Le JALC et notre orchestre ont été ma priorité artistique, comme musicien et comme citoyen. À l'approche de notre 40e anniversaire, c'est le bon moment pour procéder à cette transition. Je remercie particulièrement mes collègues artistes, le conseil d'administration, la direction et le personnel, ainsi que le Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO) pour leur motivation et leur dévouement incroyables. Notre travail se poursuivra et demeure plus essentiel que jamais. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir du JALC, car la nouvelle direction, entourée d'une génération émergente de musiciens et de promoteurs extrêmement talentueux, compétents et inspirés, nous amène vers de nouveaux sommets. »

La saison 2026-2027 du Jazz at Lincoln Center rendra un hommage international à la carrière de M. Marsalis et à son influence durable. La programmation de la saison sera annoncée en février 2026.

Lien de l'annonce complète : https://jazz.org/leadership-transition.

À propos du Jazz at Lincoln Center

Le Jazz at Lincoln Center est un chef de file mondial en matière de spectacles de jazz, d'éducation au jazz et de promotion de ce style musical.

