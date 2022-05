Le jardin comme lieu de rencontres 25e édition du Rendez-vous horticole du Jardin botanique

La formule hybride de l'an dernier ayant connu un vif succès, l'événement festif se déroulera en deux temps, avec un volet entièrement virtuel du 24 au 26 mai, suivi des rencontres avec des producteurs et exposants sur le site du Jardin botanique, du 27 au 29 mai . Du confort de votre foyer et en personne, le Rendez-vous horticole 2022 vous fera vivre des rencontres porteuses de sens.

LE VOLET VIRTUEL : TOUT LE MONDE EST CONVIÉ

Les 24, 25 et 26 mai - Les conférences virtuelles gratuites sont de retour. D'où que vous soyez au Québec, prenez part à des échanges enrichissants avec des expert.e.s du jardinage qui vous parleront de leur vision, leurs expériences et leur connexion particulière avec la nature et les humains. Laissez-vous inspirer par leurs projets!

Pour assister aux conférences virtuelles diffusées en direct sur Facebook, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace pour la vie à l'heure de la conférence choisie.



PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES VIRTUELLES

Mardi 24 mai : 17 h à 18 h

Cultiver des communautés solidaires - Venez découvrir des projets en agriculture urbaine qui contribuent à créer des communautés solidaires et résilientes.

Table ronde animée par Julie Corbeil Walsh d'Espace pour la vie avec :

• Marie-Anne Viau - Présidente de Cultiver Montréal ;

- Présidente de ; • Sylvie Chamberland - Codirectrice générale du Carrefour Solidaire , centre communautaire d'alimentation;

- Codirectrice générale du , centre communautaire d'alimentation; • Magali Casaubon - Gérante du programme d'agriculture urbaine du Santropol Roulant.

Mardi 24 mai : 19 h à 20 h 30

La culture de légumes asiatiques biologiques au Québec - Entrez dans l'univers des légumes asiatiques et amenez de la nouveauté dans votre jardin comme dans votre assiette!

(Conférencière : Stéphanie Wang, fondatrice de Le Rizen et corédactrice du livre « Légumes asiatiques : jardiner, cuisiner, raconter » à paraître aux éditions Parfum d'encre)

Mercredi 25 mai : 19 h à 20 h 30

Notre jardin nourricier… nourricier bien au-delà de la panse! - Laissez-vous inspirer par un projet de permaculture émergeant d'une collectivité en Beauce qui génère de l'abondance, du jardin à la forêt en passant par le poulailler…

(Conférencier : Martin Boisvert, permaculteur, fondateur de Néo-Terra, coordonnateur et initiateur d'un projet de permaculture collectif sans pareil à Saint-Isidore, en Beauce)

Jeudi 26 mai : 19 h à 20 h 30

Jardiner en famille : semer des graines... on n'aura jamais si bien dit! - Une conférence riche en anecdotes et en expériences sur les activités qui ont le plus de chances d'éveiller la fibre « nature » de votre enfant.

(Conférencière : Julie Boudreau, enseignante au Centre de formation horticole de Laval ainsi qu'éditrice et rédactrice en chef de Planète Jardin)

DES RENCONTRES POUR DÉVELOPPER NOS SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

Du 27 au 29 mai, sur le site du Jardin botanique de Montréal, venez à la rencontre de plus de quarante exposant.e.s, dont des productrices et producteurs locaux, qui offriront plantes, produits et précieux conseils pour vous aider à réaliser vos projets de jardinage. En prime, tous les après-midis de 13 h à 16 h, une ambiance festive régnera grâce à la disque-jokey Amalia.

Venez dénicher des plantes d'une qualité et d'une diversité inégalables et rencontrer les Sociétés amies du Jardin botanique. Apprenez comment accueillir la biodiversité chez vous grâce au programme Mon jardin d'Espace pour la vie, discutez d'horticulture avec l'équipe de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal, de science participative avec Mission Monarque et d'agriculture urbaine avec Cultiver Montréal. Et si vous vous passionnez pour la recherche, faites un tour par le kiosque de l'Institut de recherche en biologie végétale! Le Rendez-vous horticole, c'est le moment tout indiqué pour poser toutes vos questions sur le jardinage écologique, l'achat local et plus encore dans une perspective de transition socio-écologique.

La 25e édition du Rendez-vous horticole du Jardin botanique promet d'être votre événement incontournable du printemps!

Consultez le site Web d'Espace pour la vie pour connaître la liste détaillée des exposant.e.s et leur offre.

N'oubliez pas vos sacs réutilisables!

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE

L'événement a lieu de 9 h à 17 h.

L'achat de billets en ligne est fortement recommandé avant de vous déplacer.

Le billet régulier du Jardin botanique de Montréal donne accès au Rendez-vous horticole 2022.

Vous détenez un passeport Espace pour la vie? Réservez votre entrée gratuite!

INFO-STATIONNEMENT

Stationnement payant. Priorisez le transport en commun (la station de métro Pie-IX est située à cinq minutes de marche du site) ou le covoiturage! Les personnes en voiture pourront utiliser le stationnement P1 du Jardin botanique (4101, rue Sherbrooke Est).

