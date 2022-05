MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année depuis 1999, dans le cadre du Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal, le prestigieux Prix Henry-Teuscher est décerné à une personne dont les réalisations contribuent de façon significative à l'avancement de l'horticulture au Québec.

Cette année, le jury remet le prix à Monsieur Pierre Dénommé, fondateur et directeur général de Sentier urbain. Monsieur Dénommé s'emploie depuis 30 ans à rapprocher les humains de la nature dans le dessein d'améliorer la qualité de vie de nos collectivités. Par une approche de participation citoyenne inclusive, le fondateur de Sentier urbain contribue à faire de Montréal une ville plus verte, biodiversifiée et nourricière.

Récipiendaire 2022 : Pierre Dénommé, fondateur et directeur général de Sentier urbain

Précurseur de la transition socio-écologique avant l'apparition même de ce concept, Pierre Dénommé défriche des territoires inhabituels depuis près de 30 ans.

C'est dans son Témiscamingue natal que l'entrepreneur autodidacte ébauche sa vision du lien de l'humain à la nature. En 1993, il démarre un projet d'environnement social qui deviendra à terme le Centre d'interprétation Becs et jardins. Déménagé entre-temps dans la métropole, il rêve d'un Montréal plus vert, où la collectivité s'animerait pour verdir rues, ruelles, balcons, et où les enfants côtoieraient la nature au quotidien. Muni d'une brouette et d'une pelle, il aménage avec l'aide de ses voisins un sentier de 200 pieds de long sur 7 pieds de large derrière son logement dans une ruelle de Montréal. De ce geste spontané naît Sentier urbain.

Toujours à l'affût de nouvelles opportunités pour mobiliser des collectivités vers un verdissement social de la ville, Pierre Dénommé œuvre ensuite à revitaliser et à renaturaliser plusieurs terrains vacants des arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; des terrains aux prises avec des problématiques particulières de toxicomanie, de prostitution et d'itinérance dont la transformation nécessite la concertation avec de multiples organismes. Potagers participatifs, jardin médicinal, plateau de travail horticole, jardin de pollinisateurs… on lui doit aujourd'hui un réseau de huit jardins à thématiques environnementales différentes. Ce Circuit jardins contribue à atténuer les îlots de chaleur, à renforcer les liens avec la nature et à augmenter la biodiversité urbaine par les plantes, oiseaux et papillons; il redonne des espaces verts aux citoyens dans un esprit d'inclusion sociale.

Quelque 30 ans plus tard, l'œuvre d'un homme avec sa brouette est devenue l'affaire de près de 40 employés, parmi lesquels une quinzaine sont permanents, et de 140 bénévoles. Sentier Urbain s'impose comme un acteur incontournable de l'accompagnement des résidents, des comités citoyens et des organisations pour transformer positivement nos milieux de vie. En favorisant le transfert d'expertise par la sensibilisation environnementale des jeunes, la participation des citoyens et l'affiliation des personnes à statut précaire, il permet à tout un chacun de devenir des acteurs du changement, de manière durable. Par la culture maraîchère et la production en serre, il participe au développement d'un système alimentaire local plus solidaire et écologique.

Ici comme au Témiscamingue, par le biais de son organisme, Pierre Dénommé s'emploie à rapprocher l'humain de la nature à travers trois champs d'intervention : Mobiliser, Éduquer et Verdir. Et, avec ce Prix Henry-Teuscher, il y a lieu d'en rajouter un quatrième : Inspirer.

« M. Dénommé est un pionnier de la transition socio-écologique. Ses projets, comme Sentier Urbain, nous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, cette démarche environnementale et écologique est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un enjeu planétaire qu'il faut prendre à bras le corps. La Ville de Montréal est fière de remettre ce prix, puisque les idées derrière un tel projet coïncident plus que jamais avec son plan Climat 2030. M. Dénommé est un exemple d'engagement fort et indispensable qu'il faut soutenir, encourager et récompenser », a déclaré la responsable des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

Le prix Henry-Teuscher d'hier à aujourd'hui

Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et passionné, Henry Teuscher (1891-1984) fut l'architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal. Proche collaborateur du Frère Marie-Victorin, on lui doit la conception de plusieurs serres d'exposition et l'existence de certaines grandes collections végétales du Jardin. Depuis sa création en 1999, le prix Henry-Teuscher a tour à tour été décerné à :

Marc Légaré (2021), Maurice Beauchamp (2020), Danielle Dagenais (2019), André Poliquin (2018), Yves Gagnon (2017), Bertrand Dumont (2016), Claude Vallée (2015), Albert Mondor (2014); Isabelle Dupras (2013); Francis H. Cabot (2012, à titre posthume); Hélène Leclerc (2011); Jacques-André Rioux (2010); Elsie Reford et Alexander Reford (2009); Jean-Claude Vigor (2008); Émile Jacqmain (2007); Fred Oehmichen (2006); Daniel A. Séguin (2005); Gaëtan Hamel (2004); Milan B. Havlin (2003); Henri et Camille Perron (2002); Wilfrid Meloche (2001); Roger Van den Hende (2000) et Tony Huber (1999).

Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique célèbre le jardin comme lieu de rencontre

Le Jardin botanique invite les passionné.e.s d'horticulture à se reconnecter aux autres et à la nature à l'occasion de son 25e Rendez-vous horticole. Sous le thème « le jardin comme lieu de rencontres », l'événement annuel se déroule en formule hybride. Toutes les conférences virtuelles avec des expert.e.s du jardinage diffusées du 24 au 26 mai dernier sont disponibles pour réécoute sur la chaîne Youtube d'espace pour la vie. Jusqu'au 29 mai, sur le site du Jardin botanique, venez rencontrer plus de quarante exposant.e.s, dont les Sociétés amies du Jardin botanique et des productrices et producteurs locaux. Le Rendez-vous horticole, c'est le moment tout indiqué pour obtenir plantes, produits et précieux conseils pour vous aider à réaliser vos projets de jardinage. Profitez-en pour poser toutes vos questions sur le jardinage écologique, l'achat local et plus encore dans une perspective de transition socio-écologique. Également au menu : accueillir la biodiversité avec le programme Mon Jardin, science participative avec Mission Monarque, agriculture urbaine avec Cultiver Montréal et tout sur la recherche avec l'Institut de recherche en biologie végétale.

Pochette de presse numérique (visuels) : http://bit.ly/Prix_Henry_Teuscher

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Entrevue et visite sur rendez-vous seulement, contactez : Marie-Joëlle Filion, Espace pour la vie, [email protected] / 514 443-6801