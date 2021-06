Le Hub M1S est le centre de contrôle intelligent pour la maison de nouvelle génération d'Aqara. Comme les autres centres de contrôle d'Aqara, il connecte les appareils Zigbee au réseau Wi-Fi et gère et contrôle les scénarios intelligents et les appareils intelligents comme les prises et les commutateurs.

Par rapport au centre de contrôle proposé initialement par Aqara, le Hub M1S prend en charge le dernier protocole Zigbee 3.0 avec une stabilité, une compatibilité et une réactivité améliorées. Il peut prendre en charge jusqu'à 128 appareils*, soit 4 fois le nombre de la génération précédente.

Le Hub M1S est équipé d'un puissant haut-parleur intégré de 2 watts avec plusieurs sonneries et d'un éclairage RVB intégré doté d'une luminosité et d'une couleur pouvant être configurées. Le haut-parleur et l'éclairage RVB peuvent être utilisés de diverses manières, notamment une sirène, une sonnette de porte, un réveil-matin, ou dans différentes applications domotiques configurables comme des repères visuels ou auditifs. De plus, le modèle M1S est doté d'un détecteur d'éclairage entièrement fonctionnel qui peut être utilisé dans le cadre d'applications domotiques au moyen de l'application Aqara Home.

Voici d'autres caractéristiques du Hub M1S d'Aqara :

Compatibilité universelle : Les appareils Aqara connectés sont compatibles avec les grands écosystèmes de domotique intelligente et autres systèmes d'assistance vocale, comme le Apple HomeKit, Alexa d'Amazon, l'Assistant Google, le Mi Home **, IFTTT, et plus encore;

: Les appareils Aqara connectés sont compatibles avec les grands écosystèmes de domotique intelligente et autres systèmes d'assistance vocale, comme le Apple HomeKit, Alexa d'Amazon, l'Assistant Google, le **, IFTTT, et plus encore; Connectivité Wi-Fi améliorée : Possède une antenne Wi-Fi MIMO 2x2, plus puissante, ce qui permet une connexion plus rapide et plus fiable;

: Possède une antenne Wi-Fi MIMO 2x2, plus puissante, ce qui permet une connexion plus rapide et plus fiable; Accent sur la sécurité : Prend en charge les 4 modes d'alarme natifs HomeKit;

: Prend en charge les 4 modes d'alarme natifs HomeKit; Composantes et conception de qualité supérieure : Il s'agit non seulement d'un ajout subtil à l'intérieur de toute pièce, mais cela augmente également la fiabilité du M1S en garantissant une circulation d'air constante à travers sa grande base perforée.

Pour souligner le lancement du Hub M1S, Aqara offre un rabais de 15 % sur le nouveau produit vendu sur la plateforme d'Amazon aux États-Unis. Le code M1SHUBSM1 vous donne accès à un rabais exclusif. L'offre est valide jusqu'au 11 juin 2021.

Le Hub M1S d'Aqara sera également offert aux consommateurs canadiens au cours des prochaines semaines par l'entremise de la plateforme d'Amazon au Canada.

* Pour connecter jusqu'à 128 appareils, des dispositifs de répétition comme une prise intelligente ou un interrupteur mural (avec fonction neutre) sont requis.

** Le soutien de Mi Home pourrait ne pas être disponible au moment du lancement et sera ajouté au moyen d'une mise à jour future.

À propos d'Aqara

Fondé en 2016, Aqara est un important fournisseur de produits de domotique intelligente comptant des bureaux à New York et à Shenzhen. Nous offrons des solutions et produits intelligents avancés pour la maison, abordables, faciles à utiliser et d'allure élégante. Notre offre de produits réunit une variété de capteurs, interrupteurs, contrôleurs de rideaux et dispositifs de verrouillage de porte. Nous avons ouvert plus de 400 points de vente Aqara Home dans le monde entier afin de proposer à nos clients des solutions intelligentes toujours plus personnalisées.

Nous continuons d'étendre notre présence mondiale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Russie, en Asie du Sud-Est, en Corée et en Chine. Nos appareils en ligne sont utilisés dans 192 pays et territoires par plus de 2 millions d'utilisateurs. Nous aspirons à offrir des technologies intelligentes pour la maison à tous les ménages du monde.

