Le houblon frais : la plus grande livraison en une journée en Corée

Le houblon expédié a permis à trois brasseries de Séoul de brasser des bières à houblon frais lancées le mois dernier.

Comme le houblon frais est un produit hautement périssable, donc, doit être livré en 36 heures, de la tige à la brasserie, l'achat se fait ordinairement par des brasseries plus près de la source, en l'occurrence les fermes de houblon situées dans le Nord-Ouest du Pacifique, où sont cultivés 75 % du houblon du pays. Même les brasseries américaines sont confrontées à des défis logistiques, tels que la synchronisation du calendrier et du brassage, ce qui fait des bières à houblon frais une variété de bière difficile à brasser et très recherchée.

Cela n'a pas empêché Yakima Chief Hops pour autant. Grâce à une collaboration inédite, menée par le personnel de YCH chargé des ventes et de la logistique, l'équipe de marketing international du Département de l'agriculture de l'État de Washington et le programme Plant Services, le distributeur coréen, Brew Source International, et le partenaire de sélection du houblon, Yakima Chief Ranches, 720 livres de houblon frais de marques Mosaic® et Ahtanum® ont été livrées en une journée, avec succès, en Corée du Sud.

Le houblon frais a parcouru 8 602 km jusqu'aux brasseries Seoul Brewery, Amazing Brewery et Playground Brewery, en ayant satisfait aux exigences d'inspection à l'exportation et aux exigences douanières strictes.

« Lorsque le représentant des ventes de YCH Asie Jim Lambert m'a proposé l'idée au départ, il y avait vraiment de quoi m'enthousiasmer », se rappelle Tyler Shearn, directeur de l'import-export chez Yakima Chief Hops. « Cette idée s'est révélée très difficile à réaliser et a exigé des mois de préparation, d'attention aux détails et de collaboration. Chez YCH, nous avons reçu comme mot d'ordre de regarder au-delà des défis et de prendre le premier pas vers le progrès et l'amélioration permanente. »

À propos de Yakima Chief Hops

Fournisseurs mondiaux de houblon détenu à 100 % par des producteurs, nous sommes aussi amateurs de bière et fermiers qui se reconnaissent dans une culture de partenariat et d'innovation. Réseau de familles d'agriculteurs passionnés, nous tirons notre force d'une expérience multigénérationnelle pour soutenir et inspirer l'avenir du brassage. De l'apprentissage à la logistique, nous facilitons aux brasseurs la recherche de nouvelles façons d'utiliser le houblon pour en tirer des résultats dignes d'éloges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur shop.yakimachief.com.

Personne-ressource :

Cait Schut

Directrice des relations publiques

Cait.Schut@yakimachief.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027381/Amazing_Brewery_Fresh_Hop_Ale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg

SOURCE Yakima Chief Hops

Related Links

http://www.shop.yakimachief.com