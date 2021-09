À la suite du lancement, HEISHA a tenu compte des commentaires reçus de la part de ses utilisateurs. Après avoir déployé beaucoup d'efforts pour mettre à niveau le système, l'entreprise a déployé le HEISHA DNEST2. Le système est l'outil idéal pour les fournisseurs de services de drones, dont la flotte peut comprendre des drones commerciaux de plusieurs fabricants. Le DNEST2 offre une solution universelle aux opérateurs utilisant différents drones pour diverses applications sur un chantier.

Les utilisateurs qui ne sont pas des pilotes ou qui n'ont aucune connaissance en matière d'utilisation de drones peuvent maintenant facilement en faire usage. Le DNEST2 facilite la tâche des utilisateurs qui doivent inspecter à distance un terrain, un domaine, un ranch, une pêcherie, une usine ou toute propriété ou exploitation qui nécessite une surveillance constante ou pour laquelle on a besoin d'une vidéo en temps réel depuis les airs.

Cette nouvelle version permet aux drones de différents fabricants de partager la même plateforme de recharge tout en proposant une grande variété de nouvelles applications.

Elle offre également aux utilisateurs une expérience de vol facile. Les opérateurs peuvent contrôler le drone à distance au moyen de l'application DNEST, un peu comme s'ils jouaient à un jeu. Si l'opérateur a besoin d'un pilotage plus professionnel, la télécommande peut être gérée par le centre de commande Web. Grâce au système d'atterrissage de précision dotée d'une intelligence artificielle, les opérateurs peuvent piloter le drone, de jour comme de nuit.

Avec un système de surveillance et de diagnostic à distance, la maintenance est à la fois simple et intelligente. Le produit est notamment homologué CE et FCC en matière de fiabilité.

La simplicité d'utilisation du HEISHA DNEST2 rend les drones et la technologie des drones accessibles à tous. HEISHA offre désormais aux utilisateurs intéressés une séance gratuite permettant de faire l'expérience d'un vol à distance. Toute personne intéressée peut communiquer avec nous à l'adresse suivante : [email protected]. HEISHA est entièrement prête à accepter les commandes, avec un délai de livraison de 30 jours.

