BAODING, Chine, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le 9 septembre, le HAVAL H6 GT de GWM a fait une apparition à la Coupe du monde de rugby à sept 2022 en Afrique du Sud, déclenchant une vague d'enthousiasme pour l'aspect du coupé VUS.

La marque HAVAL a mis en place une zone d'expérience statique du HAVAL H6 GT à l'extérieur du stade Cape Town, ce qui permet aux amateurs de rugby et à d'autres auditoires de découvrir de près le style unique de ce coupé sport.

Le HAVAL H6 GT fait une apparition impressionnante, GWM parraine la Coupe du monde de rugby à sept 2022 (PRNewsfoto/GWM)

Le HAVAL H6 GT adopte une conception esthétique d'inspiration biologique, qui intègre la posture vigoureuse du requin à la modélisation de la carrosserie, ce qui lui donne un aspect très sportif. Les côtés du HAVAL H6 GT adoptent de nombreux détails de conception personnalisés pour son embellissement, y compris des lignes douces et robustes, une forme de style bicorps et des ailerons arrière doubles. Ces détails mettent encore davantage l'accent sur le style et le caractère sportif du modèle.

Au cours de la première semaine de septembre, l'essai du HAVAL H6 GT a été proposé aux médias en Afrique du Sud. TopGear.co.za, SAGMJ et d'autres médias locaux faisant autorité ont tous exprimé leur appréciation de ce modèle.

« Le HAVAL H6 GT intègre l'aspect pratique du H6 conventionnel dans un style moderne. Il ne fait aucun doute qu'il sera bien reçu par les acheteurs de VUS locaux », a soutenu TopGear.co.za, un site Web local spécialisé dans l'automobile.

« Le HAVAL H6 GT renouvelle l'aspect des VUS. Ce modèle sportif offre un produit différent pour le VUS H6 et complète également la gamme stylistique actuellement unique du HAVAL H6 », a comment <é la south african guild of mobility journalists (sagmj).< p>

Le HAVAL H6 GT est également équipé d'un mode piste et d'un système d'ondes sonores d'échappement, pour offrir aux conducteurs des essais du monde entier une expérience de conduite sportive.

Conrad Groenewald, chef de l'exploitation de HAVAL en Afrique du Sud, a déclaré : « HAVAL présente la marque aux consommateurs dans un format qui interpelle le marché en commanditant des événements comme la Coupe du monde de rugby à sept. »

En juillet de cette année, le HAVAL H6 GT a également fait une apparition à la Red Bull Quicksand en Afrique du Sud, donnant aux spectateurs une idée plus réaliste du charme du coupé VUS. Sur le marché australien, HAVAL a continuellement rapproché ses modèles des utilisateurs grâce à la coopération avec City2Surf, qui est populaire auprès des jeunes.

À l'exception du HAVAL H6 GT, pour répondre aux besoins divergents d'utilisateurs du monde entier, le HAVAL H6 a également constamment élargi ses gammes de produits en lançant une variété de modèles, dont la version H6 à carburant et la version hybride VHE/VHER.

Avec le HAVAL H6, GWM a l'intention de lancer bientôt différentes versions de produits dans de plusieurs marchés du monde entier et espère offrir des expériences personnalisées à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903076/image_1.jpg

SOURCE GWM

