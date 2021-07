Suite à l'essai de conduite, Carsales, un média australien reconnu, a fait l'éloge du GWM POER quant à son apparence moderne, son système d'aide à la conduite polyvalent et son coussin gonflable de pointe, commandé à distance, ajoutant que ce modèle a reçu une cote de sécurité cinq étoiles de l'ANCAP, une agence indépendante de sécurité, selon les nouvelles normes de 2021. Wheels estime que le GWM POER constitue le choix idéal pour les amateurs de camionnettes en raison de ses performances hors route exceptionnelles, de son design intérieur luxueux et raffiné ainsi que de son rendement élevé. Selon Motoring, la camionnette GWM POER pensée et conçue en fonction de la toute dernière plateforme de GWM a renversé le paradigme traditionnel des camionnettes multifonctionnelles à deux rangées et se distingue par son apparence, sa sécurité, son confort et son rendement, charmant ainsi les consommateurs australiens.